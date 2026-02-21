Um homem de 38 anos foi preso na quinta-feira (19), suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente no banheiro do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima pediu ajuda após o crime e o pai acionou funcionários, que chamaram a Guarda Civil Municipal. O suspeito foi detido ainda dentro do parque e encaminhado à delegacia.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, a administração afirmou que colabora com as autoridades.

OUTRO HOMEM, OUTRA ADOLESCENTE

A Justiça de Minas Gerais absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. O desembargador relator Magid Nauef Láuar entendeu que o réu e a vítima tinham um “vínculo afetivo consensual” e derrubou a sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a nove anos e quatro meses de prisão.

O voto dele foi acompanhado pela maioria dos magistrados da 9ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão provocou a reação de parlamentares de diferentes espectros, que condenaram a absolvição do réu (leia mais abaixo).

O Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que o consentimento da vítima, eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso não afastam a ocorrência do crime.

