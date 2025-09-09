Um homem morreu após troca de tiros com a Guarda Municipal de Americana. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (08). O homem de aproximadamente 40 anos veio a óbito após trocar tiros com a Guarda Civil Municipal de Americana (GCM) em uma área de mata às margens do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, próximo ao Viaduto Amadeu Elias.

Leia Mais notícias da cidade e região

A ação teve início durante um patrulhamento aéreo com o drone da GAMA, onde havia denúncia de tráfico de drogas.

O equipamento identificou um foco de calor por meio da câmera térmica. A ocorrência foi acompanhada pela equipe da ROMU, composta pelo Subinspetor Siderlei e os GCMs Procópio e Friebolin, que por volta das 20h20, realizaram incursão no local e avistaram um indivíduo em meio à mata.

Homem teria sido alertado

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, ao receber voz de parada, o suspeito teria gritado o nome do subinspetor, e em seguida, disparado contra a equipe. Os agentes revidaram com dois tiros, atingindo o homem.

O suspeito, que não portava documentos de identificação, foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A arma utilizada pelo indivíduo foi localizada ao solo junto ao indivíduo.

Foi localizado também uma certa quantidade de drogas. A área permaneceu isolada aguardando a chegada da perícia técnica. O caso será apresentado na Central de Polícia Judiciária, a autoridade responsável pelo plantão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP