Polícia Militar ainda prendeu outro homem por violência doméstica em Sumaré e dois capturados

Na tarde desta quarta-feira (25), uma equipe do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) realizou a prisão de um homem pego em Hortolândia com uma motocicleta roubada em Campinas. O acusado estava com uma mulher na garupa e chegou a transitar pela contramão na Avenida Marginal, na Vila Real.

De acordo com informações do 48º BPM/I, durante patrulhamento pela via a equipe avistou a motocicleta sem placa, transitando na contramão, ocupada por um casal. Realizada a abordagem, o condutor informou ter adquirido o veículo por meio de aplicativo de vendas, pelo valor de R$ 1.200,00, sem documentação, alegando desconhecer sua procedência.

Após pesquisa do número de chassi, constatou-se que a motocicleta possuía registro de roubo no município de Campinas. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde a passageira foi ouvida como testemunha e liberada, enquanto o condutor permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Violência doméstica

Na madrugada desta quinta-feira (26), uma equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica no Jardim Barcelona, em Sumaré. No local, um indivíduo de 26 anos com medida protetiva desfavorável correu em direção ao apartamento da ex-companheira, de 27, ao avistar a viatura. A equipe realizou acompanhamento a pé e conseguiu contê-lo.

Durante a abordagem, ele proferiu ameaças contra as pessoas presentes no local. A mulher foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko para exame de corpo de delito e, posteriormente, ao distrito policial. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Capturados

Ainda houve o registro de captura de dois procurados da Justiça em Sumaré e Hortolândia. Na noite de quarta (25), durante patrulhamento no Jardim Novo Ângulo, a equipe policial abordou um indivíduo que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas forneceu identidade falsa.

Após consulta pelo aplicativo Muralha Paulista, foi confirmada sua verdadeira identificação e constatado mandado em seu desfavor, fundamentado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O procurado foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

E na madrugada desta quinta (26), durante patrulhamento pela área central de Sumaré, a equipe policial abordou um homem, sendo constatado que havia mandado de prisão em seu desfavor, por condenação no artigo 155 do Código Penal (furto). O cidadão procurado foi levado do Jardim São Carlos até o plantão policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.