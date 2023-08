Na última semana pais e alunos da Emei Tangará, do bairro Frezzarin, em Americana, participaram de uma atividade com o projeto Horta da Lelê.

Participaram da atividade aproximadamente 140 crianças, que plantaram salsinha e cebolinha em um vasinho.

