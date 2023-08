Dois homens foram detidos por roubar violão

e uma guitarra de igreja evangélica no bairro Souza Queiroz em Santa Bárbara d’Oeste este domingo.

O roubo aconteceu na Comunidade Cristã Novo Amanhecer, cujo responsável compareceu ao local e reconheceu os instrumentos musicais localizados com os indivíduos como sendo de propriedade da igreja.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’ OESTE

FURTO QUALIFICADO

SUBINSPETOR CLEBER

GCM DAMACENO

LOCAL: AV Pref. Isaías Hermínio Romano, 158, Souza Queiroz

DATA: 12.08.2023

HORÁRIO: 21:55

Os patrulheiros Subinspetor Cleber e Damaceno em patrulhamento pela Av Santa Bárbara observaram no cruzamento com a Av. Pref. Isaías Hermínio Romano, 2 indivíduos com um carrinho de reciclagem com uma capa de violão dentro , realizado abordagem, foi localizado no carrinho a capa com 01 violão elétrico da marca Crafter , 01 guitarra elétrica da marca Maguin, 01 alicate corta vergalhão e dois cadeados cortados.

Questionados, E.A.S.F 36 anos, eletricista informou ter pego ao lado de uma caçamba de entulho após um veículo ter deixado ao lado, já J.S.F 29 anos, costureiro informou não saber onde seu parceiro havia localizado. Foi pesquisado via internet igrejas próximas ao local da abordagem sendo a mais próxima a Comunidade Cristã Novo Amanhecer, pelo local foi constatado o arrombamento. Feito contato com o responsável da igreja , o mesmo compareceu ao local onde reconheceu os instrumentos musicais localizados com os indivíduos como sendo de propriedade da igreja. Diante os fatos os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão recolhendo ambos a cadeia pública local onde permanecerão a disposição da justiça. Os instrumentos foram devolvidos á vitima.