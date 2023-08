CIEP São Jerônimo promove Festival das Estrelas no dia 26

O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo, em Americana, promove, no dia 26 de agosto, a partir das 15h, o Festival das Estrelas – uma festa aberta à comunidade escolar, com apresentação de danças protagonizadas pelos estudantes, barracas com alimentos e shows musicais, incluindo a apresentação da dupla sertaneja Vitor e Benício.

A diretora da unidade, Conceição Ap. Ventura Mondin, destacou que o evento marca a retomada das festas na escola no pós-pandemia. “Estamos muito felizes em poder abrir a escola para trazer a comunidade para participar conosco. Festejar com pais e alunos é um prazer muito grande para nós”, declarou. O convite do evento apresenta um dragão – símbolo de boa fortuna, riqueza espiritual e material – e foi produzido pelos alunos na Sala Maker Criar e Aprender.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, ressaltou o caráter educativo do evento. “A Base Nacional Comum Curricular estabelece o repertório cultural como uma das competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, para que eles valorizem e desfrutem as manifestações artísticas locais e mundiais, e participem de práticas de produção artístico-cultural e o Festival das Estrelas está alinhado a esta proposta”, disse.

O festival é inspirado na união da lenda japonesa Tanabata com a lenda brasileira da vitória-régia e acontece no mês em que se comemora o Dia do Folclore. A história japonesa remete a um casal que, muito apaixonado, deixa de cumprir suas obrigações. O pai da moça, um poderoso deus do reino dos céus, os transforma em estrelas e ordena que vivam separados, um de cada lado da Via Láctea, e se encontrem uma vez ao ano.

Já o folclore brasileiro aborda a história da índia guerreira Naiá, apaixonada pela Lua, um deus que namorava as mais belas jovens e, antes do amanhecer, as levava com ele, transformando-as em estrelas. Uma noite, Naiá viu a Lua refletida em um lago e, achando tratar-se do deus, mergulhou e nunca mais voltou à superfície. A Lua então a transformou em outro tipo de estrela, a vitória-régia, conhecida como estrela das águas, cujas flores só se abrem à noite.

O Festival das Estrelas do CIEP São Jerônimo também vai celebrar astros que deixaram nosso convívio e “viraram estrelinhas”, com apresentações de danças embaladas pelas músicas dos artistas Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Milionário e José Rico, Cely Campello, Elvis Presley, Dominguinhos, Gal Costa, Erasmo Carlos e Michael Jackson. A cultura asiática também será comemorada através dos sucessos do grupo BTS.

A festa preparada pelo CIEP pretende reunir familiares, vizinhos e alunos para celebrar a diversidade de tradições brasileiras, uma vez que o festival inspirado na lenda japonesa é realizado tanto no Japão como em outros países asiáticos e no Brasil, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

O cardápio está alinhado à proposta e inclui pratos da cultura brasileira e oriental, como pastel, batata frita, refrigerantes, cuscuz, cachorro quente, espetinhos de carne e frango, doces, bolo e Yakisoba. O CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira está localizado à Rua Humberto Polo, nº 200, no São Jerônimo.

