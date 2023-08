DAE finaliza 874 serviços de manutenção em sete dias

O Departamento de Água e Esgoto de Americana finalizou, no período de 4 a 10 de agosto, 874 serviços de manutenção na cidade.

Na maior parte dos casos são reparos e manutenções de vazamento de esgoto e de água, esgoto entupido, ligações de água e esgoto, mudança de cavaletes, substituição de hidrômetro, entre outros.

“Os serviços de manutenção são de suma importância para todo o sistema, pois as redes são bastante antigas. Fazemos uma manutenção preventiva e corretiva. Paralelamente a isso temos as trocas contínuas da rede em vários bairros, com o Programa Água na Torneira, o que faz com que essas manutenções diminuam”, explicou o superintendente, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O Departamento pode ser acionado diariamente pelo telefone 0800 0123737, das 6 horas da manhã à meia-noite; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, também diariamente, das 8 às 22 horas; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br .

As ordens de serviços são geradas no sistema e direcionadas para os setores competentes providenciarem o trabalho, de acordo com o cronograma e a programação de serviços das equipes.

