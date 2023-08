A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Mara Dalben,

reuniu-se nesta quinta-feira, dia 9, com a equipe do Funssol para iniciar os preparativos dos próximos projetos tradicionais da cidade: Desfile Cívico do Sete de Setembro, Outubro Rosa, Novembro Azul e Natal do Bem.

“Estamos dando início às nossas próximas campanhas e projetos, que já são tradição em Sumaré, para ofertar para a população muitas ações de saúde, prevenção, cuidados, além de momentos de alegria, descontração e união. Preparamos com muito carinho cada atividade, pensando em cada detalhe. Como todo ano, nossos projetos serão ampliados, assistindo nossos moradores”, disse Mara Dalben.

Para celebrar os 201 anos da independência do Brasil, este ano, após três anos suspenso devido à pandemia, a Prefeitura promoverá o tradicional Desfile Cívico, com o tema “Sumaré preparada para o futuro”. Diversas pessoas participarão da atividade, que visa resgatar valores como o patriotismo e amor à pátria.

Desde 2017, Sumaré trabalha com a prevenção e qualidade de vida. As campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul visam o combate aos cânceres de mama e próstata e promovem ações de conscientização e cuidados, entre elas, a tradicional caminhada Caminhando pelo Bem, palestras, ações de beleza. Mais de 50 mil exames preventivos foram ofertados, priorizando a vida e saúde!

O Natal do Bem é um projeto idealizado pelo Fundo Social, com o intuito de resgatar o espírito natalino e promover sentimentos como fraternidade, união e amor. O projeto socioambiental foi lançado em 2017, no centro da cidade, e, devido ao grande sucesso, foi estendido para todas as outras regiões. Para confeccionar toda a decoração sustentável e promovendo os cuidados com o meio ambiente, voluntários realizam oficinas de decoração e utilizam objetos reciclados e reutilizados doados pela população ao longo do ano. Com eles, são produzidos bonecos de neve, anjos, velas, Papai Noel, entre outros enfeites de Natal, que embelezam a cidade no fim de ano, tornando os espaços públicos aconchegantes e iluminados. Por meio da parceria com a Coca-Cola, a cidade recebe a Caravana Iluminada, que alegra todas as regiões.

“Com planejamento e trabalho sério, nosso papel é mover a sociedade para participar de ações que pratiquem solidariedade, saúde e alegria. Nossas equipes já começam os preparativos de eventos de grande importância para a cidade. Em nome da presidente do Fundo Social, Mara Dalben, agradeço a todos os colaboradores por prepararem com tanto carinho as atividades e projetos que cuidam da nossa população”, disse o prefeito Luiz Dalben.

