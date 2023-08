Programa de qualificação da Suzano vai beneficiar Americana

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde possui operações, a Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, pretende qualificar mais de 2.500 empreendedores de 69 municípios no Estado de São Paulo. A iniciativa, chamada Projeto Semente, tem como objetivo gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho

O lançamento oficial da continuidade e ampliação do Projeto Semente ocorreu nesta quarta-feira, 9 de agosto, em solenidade realizada na sede do Sebrae-SP, na capital paulista. O evento contou com a participação de representantes do Sebrae-SP e da Suzano, além de integrantes de municípios contemplados nas regiões dos escritórios regionais do Sebrae-SP do Alto Tietê, Guaratinguetá, Sorocaba, Botucatu, Piracicaba e Sudoeste Paulista.

A ação, que contará com investimentos de R$ 7,7 milhões, pretende fortalecer o empreendedorismo local, além de colaborar para a geração de emprego e renda, retirando mais de 2.500 pessoas da linha de pobreza até o final de 2024. No ano passado, o projeto contou com aportes do Sebrae-SP e Suzano com ações de qualificação profissional e empregabilidade para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica nas regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Em oito meses de execução, as ações alcançaram 20 municípios e retiraram 292 pessoas da pobreza.

LEIA TAMBÉM: Primeiro a aderir ao projeto “Ruas Vivas”, Beppo inaugura parklet

“O Projeto Semente contribui com os Compromissos da Suzano para Renovar a Vida, um conjunto de 15 metas públicas de longo prazo da companhia, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre essas metas está ajudar a tirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de atuação da empresa até 2030. Nesse sentido acreditamos em parcerias como esta, com o Sebrae-SP, para alcançarmos esse objetivo. Ao fomentar o empreendedorismo local, contribuímos para criar oportunidades de negócios, novos empregos e, consequentemente, promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Com o lançamento desta nova etapa do Projeto Semente, renovamos a parceria que deu certo em 2022 e que já começou a fazer diferença na vida de muitas pessoas”, ressalta Giordano Bruno Automare, gerente executivo de Desenvolvimento Social da Suzano.

Para o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, o objetivo do projeto é promover a inclusão produtiva por meio do empreendedorismo gerando negócios, empregos e renda para a população mais vulnerável do Estado. “Trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade é, atualmente, um foco estratégico do Sebrae-SP em prol de uma sociedade mais igualitária em termos de recursos e oportunidades, pois não há crescimento econômico sem que ele seja inclusivo. E ser inclusivo nos dá a oportunidade de transformar positivamente a vida de muitas pessoas, que é a nossa missão”, destaca.

Na região de Piracicaba, serão cinco cidades beneficiadas pela iniciativa: Americana, Charqueada, Elias Fausto, Limeira e Piracicaba.

O gerente regional do Sebrae-SP, Fábio Gerlach, destaca que o projeto é uma grande oportunidade para unir duas empresas importantes com propósitos semelhantes para esse tipo de atuação. “Estamos levando uma oportunidade diferenciada por meio do empreendedorismo para que essas famílias possam vislumbrar uma renda nova ou criar uma para saírem das condições de vulnerabilidade”.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.

Sobre o Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebrae.com.br.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP