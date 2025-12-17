Hortolândia é 11ª em grupo no ranking do Programa Município VerdeAzul

Programa paulista mede e reconhece políticas públicas municipais na área ambiental e da sustentabilidade

Hortolândia obteve 86,5 pontos e, em razão disso, conquistou o 11º lugar no ranking estadual entre as cidades do Grupo 4, com 100 mil a 499.999 mil habitantes, no Ciclo 2024/2025 do PMVA (Programa Município VerdeAzul), do Governo do Estado de São Paulo. O município participa do programa desde 2014 e atingiu agora sua melhor pontuação.

O resultado, disponível no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, foi divulgado oficialmente na cerimônia de entrega do Certificado no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, no último dia nove deste mês, à qual compareceram técnicos ambientais da Prefeitura de Hortolândia.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o certificado é entregue aos municípios participantes com base nos trabalhos executados em 10 diretivas ambientais. Confira:

Governança ambiental,

Adaptação às mudanças climáticas,

Educação Ambiental,

Saneamento Básico,

Resíduos Sólidos,

Qualidade do Ar e Mitigação de GEE (gases de Efeito Estufa),

Biodiversidade,

Arborização Urbana,

Recursos Hídricos e

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

Ainda segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, neste período, Hortolândia se destacou ao fortalecer o monitoramento ambiental, intensificar a educação ambiental e aprimorar o planejamento urbano com base no ZEE.

“O município avançou de forma significativa na proteção da biodiversidade, ampliou ações de fiscalização ambiental e reforçou a gestão de resíduos, com melhorias na coleta seletiva e no manejo adequado. Também houve expansão na preservação das áreas verdes, com investimentos em arborização, reflorestamento e manutenção dos espaços públicos. Esses resultados expressam o trabalho integrado entre diferentes secretarias, equipes técnicas e conselhos municipais, evidenciando o compromisso da administração pública com políticas eficientes e alinhadas aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e às diretrizes ambientais do Estado de São Paulo”, ponderou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Eliane Nascimento.

Segundo ela, a conquista da certificação ambiental resulta do trabalho conjunto de várias secretarias municipais, voltado para políticas sustentáveis e desenvolvimento ambiental equilibrado, reafirmando o compromisso da Administração Pública com a sustentabilidade e o fortalecimento da preservação do meio ambiente.

“Hortolândia avança com responsabilidade rumo a um futuro mais sustentável, resiliente e inovador. Mais do que um reconhecimento técnico, a conquista simboliza o esforço coletivo de construir uma cidade que valoriza seu patrimônio natural e preserva oportunidades para as próximas gerações”, complementa Eliane.

Saiba mais sobre o Programa Município VerdeAzul

O Programa “Município VerdeAzul” é uma iniciativa do governo estadual e tem a finalidade de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e a valorização da agenda ambiental nos municípios. O principal objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. Ao final de cada ciclo anual, o governo estadual divulga o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”.

O ranking é feito com base nas informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações ambientais executadas. A partir dessa avaliação, o IAA (Indicador de Avaliação Ambiental) é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis.

