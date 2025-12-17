O Corinthians enfrenta o Vasco hoje, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. ]

O jogo de volta será no domingo, 21 de dezembro, às 18h, no Maracanã.

Retrospecto favorece Corinthians

O Corinthians tem uma vantagem significativa no histórico recente e geral do confronto, especialmente em jogos eliminatórios.

Geral: Em 129 jogos, o Corinthians venceu 57 vezes, o Vasco 36 e ocorreram 36 empates.

Em Mata-matas: O Timão eliminou o Vasco em todos os cinco confrontos eliminatórios anteriores, incluindo a final do Mundial de Clubes da FIFA de 2000 e as semifinais da Copa do Brasil de 1995 e 2009.

Últimos Jogos: O Corinthians venceu os dois jogos contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

Tabu Recente: O Vasco encerrou um tabu de 14 anos sem vitórias contra o time paulista em julho de 2024, pelo Brasileirão, mas o Timão voltou a vencer em agosto do mesmo ano.

Jogo de Ida: Hoje, 17 de dezembro , às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena (São Paulo). Transmissão pela Globo, SporTV, Amazon Prime Video, Premiere e GE TV.

Jogo de Volta: Domingo, 21 de dezembro, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã (Rio de Janeiro). Transmissão pelos mesmos canais.

