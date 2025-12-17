Um vídeo que mostra agressão de um Guarda Municipal a um homem gerou processo administrativo. O homem já estaria rendido e apanhado (veja abaixo). As agressões aconteceram há dois meses e o local apontado como da ocorrência é a avenida Brasil.

Esse primeiro caso foi no dia 15 de outubro e foi levado ao Ministério Público para investigação.

OUTRO CASO- O segundo caso foi apenas dois dias depois, em 17 de outubro. Alessandro Marinho Ramires foi levado para a UPA do Zanaga e foi atendido por outros Guardas Municipais. O homem tinha hematomas e contou aos GMs que havia sido agredido por outro Guarda. Ele teria levado golpes de cassetete e depois sido levado para a região do Salto Grande. Ele contou que, ao final das agressões, foi jogado de cima de uma ponte tendo caído nas pedras.

Ele contou que, depois que os GMs deixaram o local, ele conseguiu rastejar para longe de onde tinha caído e chegou até uma empresa. Já por volta das 9h, uma mulher proprietária da empresa chamou o resgate que o levou para o atendimento na UPA do Zanaga.

Ele ficou internado na UPA para atendimento e o caso agora vai ser investigado.

