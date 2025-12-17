Procon alerta sobre cuidados nas compras e respeito aos direitos do consumidor durante as festas de fim de ano

Com a proximidade do Natal e o aumento significativo no volume de compras, o Procon de Nova Odessa orienta sobre a importância do consumo consciente e seguro neste período. A recomendação aos consumidores envolve desde a prevenção contra fraudes, especialmente no ambiente on-line, até o planejamento financeiro para evitar endividamento após as festas, mesmo com o recebimento do décimo terceiro salário.

O órgão destaca que a pesquisa de preços é uma das principais ferramentas para garantir boas compras. Desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado, exigir sempre a nota fiscal – documento essencial para trocas e garantia -, e verificar as condições de segurança de produtos, como brinquedos e eletroeletrônicos, são cuidados fundamentais.

Nas compras pela internet, a recomendação é redobrar a atenção, verificando se o site é seguro. Também vale lembrar que o consumidor tem direito ao arrependimento em até sete dias após a compra.

Outro ponto importante é o planejamento das despesas com a ceia de Natal. A orientação do Procon é elaborar previamente uma lista de alimentos, bebidas e ingredientes, evitando compras por impulso. Comparar preços entre diferentes estabelecimentos e analisar a relação entre qualidade, peso e preço dos produtos também ajuda a economizar.

A coordenadora do Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari, reforça que a antecipação é uma aliada importante do consumidor neste período. “O planejamento é essencial, especialmente nas datas comemorativas. Comparar preços, formas de pagamento e condições de parcelamento é a melhor forma de garantir um bom negócio e fugir de surpresas no orçamento”, destaca Kátia.

Para mais informações, os interessados podem procurar o órgão em de Nova Odessa, que atende no Poupatempo, das 9h às 15h30. A unidade está localizada à Rua Duque de Caxias, nº 600, Centro.

