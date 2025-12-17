O PSG vence o Flamengo por 1 a 0 na final do Intercontinental, o antigo Mundial Interclubes da Fifa, disputado em Doha, no Catar.
O gol do time francês saiu depois de uma falha do goleiro Rossi, ele não conseguiu cortar o cruzamento rasteiro e o georgiano Kvaratskhelia anotou o gol.
Rossi também tinha falhado no começo da partida no que seria o primeiro gol do PSG, mas a revisão mostrou que a bola havia saído quando o goleiro a chutou e o lance foi revertido em escanteio para os franceses.
PSG busca título inédito pros franceses
Caso confirme o título, o Paris será coroado o primeiro time francês a alcançar a glória máxima do futebol mundial.
