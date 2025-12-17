Thiago Brochi quer transformar multa de trânsito em doação de sangue

Vereador de Americana elabora projeto que pretende converter recursos de trânsito para a saúde

Leia + sobre política regional

O vereador Thiago Brochi (PL) está desenvolvendo um projeto de lei que propõe uma iniciativa voltada à saúde pública de Americana: a possibilidade de converter multas de trânsito de natureza leve em doação de sangue ou de medula óssea. A proposta busca unir responsabilidade social e solidariedade, transformando uma penalidade administrativa em um gesto capaz de salvar vidas.

A doação de sangue é fundamental para o funcionamento do sistema de saúde, sendo indispensável para cirurgias, atendimentos de urgência, tratamentos oncológicos e diversas outras situações médicas. No entanto, os bancos de sangue frequentemente enfrentam dificuldades para manter estoques em níveis adequados, especialmente em períodos de maior demanda.

Com o projeto, a ideia é incentivar a participação da população na doação voluntária, estimulando a consciência social. A conversão da multa em doação não apenas amplia o número de doadores, como também reforça a importância de atitudes responsáveis e solidárias dentro da comunidade. A doação de sangue no caso das multas fica limitada em apenas duas por ano.

Para Thiago Brochi, a proposta representa uma forma inteligente de gerar impacto positivo na cidade. “É uma iniciativa que une educação, responsabilidade e cuidado com o próximo. Cada doação pode significar uma nova chance de vida para alguém”, destaca o vereador.

Segundo o autor, a conversão da multa em doação tem caráter social e educativo, sem comprometer o orçamento da cidade. Para Brochi, pelo contrário, a medida pode contribuir de forma indireta para a otimização dos recursos públicos, ao fortalecer os estoques de sangue e reduzir situações emergenciais causadas pela falta desse insumo essencial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP