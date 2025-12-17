Tivoli tem horário especial de funcionamento a partir desta terça-feira (16)

Shopping terá atendimento estendido até as 23h para que clientes possam fazer suas compras com mais comodidade; no domingo, lojas também abrem mais cedo

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping inicia, a partir desta terça-feira (dia 16) seu horário especial de funcionamento para atender o público durante o período de maior movimento do ano, garantindo mais comodidade e tempo para as compras de Natal e lazer em família.

Entre os dias 16 e 23 de dezembro, o shopping funcionará com horário estendido até as 23h, exceto no dia domingo (21), permitindo que os clientes aproveitem com mais tranquilidade as lojas, a praça de alimentação e todas as atrações natalinas.

No dia 21, o atendimento será das 12h às 20h, com abertura facultativa das lojas e quiosques a partir das 10h. Praça de alimentação e lazer operam até as 22h.

Na véspera de Natal (24/12) e também na véspera de Ano Novo (31/12), o funcionamento será das 10h às 17h.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados, enquanto as operações de alimentação e lazer poderão funcionar de forma facultativa a partir das 12h.

“Todos os anos preparamos não apenas uma programação diversificada no Natal do Tivoli, mas também com horários de atendimento especiais para que nossos clientes possam usufruir do shopping da melhor maneira possível”, conta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli. “Então, além de um tempo extra para as compras, quem passar pelo shopping poderá se maravilhar com um Natal completo, que une encantamento, atrações especiais e vantagens reais para os clientes”, completa.

Programação de Natal segue encantando clientes

Além do horário especial de funcionamento, o público pode aproveitar os últimos dias da programação natalina, que segue movimentando o shopping:

Papai Noel: o bom velhinho recebe as famílias de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo das 17h às 18h) em seu trono montado na Praça de Eventos. Para incluir toda a família, o tradicional Trono Pet também está montado no espaço, garantindo fotos especiais com os animais de estimação.

Show diário de luzes: até o dia 23/12, às 20h, acontece o tradicional show de luzes, com efeitos sincronizados e música temática, criando um espetáculo que já se tornou marca registrada do Natal do Tivoli.

Campanha “Aqui o Natal Acontece”: até o dia 04/01, os clientes podem se cadastrar na ação que sorteará um Citröen C3 You. A cada R$400 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio (membros do programa Tivoli Mais recebem três números da sorte). Além de concorrer ao carro, os participantes ainda podem retirar um panetone exclusivo. A ação é limitada a 1 por CPF e para participar o cupom fiscal precisa ter o CPF do cliente, regra indispensável para validação. O cadastro das notas pode ser feito no site promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento localizado em frente às Casas Bahia.

Serviço:

Horário Especial Tivoli Shopping

Terça-feira a sábado (16 a 20/12): das 10h às 23h

Domingo (21/12): das 12h às 20h – facultativo a partir das 10h

Segunda e terça-feira (22 e 23/12): das 10h às 23h

Dias 24 e 31/12: das 10h às 17h

Dias 25/12 e 01/01: lojas fechadas | alimentação e lazer facultativos a partir das 12h

Dia 02/01/26: horário normal (lojas e quiosques das 10h às 22h | alimentação e lazer das 11h às 22h)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP