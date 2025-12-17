Roberta Lima discute aplicar recursos à Apae através de emenda impositiva

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na segunda-feira (15) com o diretor da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), Roberto Dellapiazza, e colaboradores da instituição, para avaliar a aplicação da verba de R$ 44 mil destinada à instituição através de emenda impositiva de autoria da parlamentar.

Durante o encontro, o diretor informou que recursos já foram aplicados em melhorias no atendimento aos usuários. contribuindo para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela instituição.

A vereadora destacou a relevância da associação para o município. “A Apae desempenha um papel fundamental em Americana, oferecendo atendimento especializado, inclusão e apoio às famílias. Destinar recursos para uma instituição tão séria e comprometida é garantir que esse trabalho continue transformando vidas e assegurando mais dignidade às pessoas atendidas”, afirmou Roberta Lima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP