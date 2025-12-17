UTGR Americana recebe reconhecimento ambiental do município e reforça papel estratégico na gestão de resíduos

A UTGR Americana, braço do Grupo Multilixo voltado à destinação final de resíduos, recebeu o reconhecimento Destaque Ambiental 2025, concedido pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Americana, no interior de São Paulo.

A premiação valoriza iniciativas que fortalecem a gestão ambiental do município e dialogam com compromissos globais de sustentabilidade, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente aqueles relacionados à gestão responsável de resíduos, proteção ambiental e desenvolvimento urbano sustentável.

Nesse cenário, a UTGR Americana foi reconhecida pela atuação técnica alinhada às diretrizes ambientais, pelo rigor operacional e pela contribuição efetiva para a destinação ambientalmente adequada de resíduos, consolidando seu papel estratégico no sistema local de gestão ambiental.

Segundo Fabio Zampirollo, gestor de Aterros do Grupo Multilixo, o resultado reafirma o compromisso da operação com padrões elevados e evidencia a conexão direta entre excelência técnica e impacto mensurável no território em que a UTGR atua.



“Esse reconhecimento reforça que é possível operar a destinação final de resíduos com elevado padrão técnico, responsabilidade ambiental e impacto positivo no território. A atuação da UTGR Americana demonstra que a gestão de resíduos exige uma abordagem multidisciplinar, que integra a engenharia ambiental e áreas técnicas correlatas, com controle rigoroso e rastreabilidade, e que contribui diretamente para cidades mais sustentáveis e alinhadas aos compromissos da Agenda 2030”, afirma.

Sobre o Grupo Multilixo:

O Grupo Multilixo é líder na gestão de resíduos privados no estado de São Paulo e conta com mais de 30 anos de experiência no mercado brasileiro. É formado por nove negócios coexistentes que trabalham em sinergia, promovem e impulsionam a economia circular. Com o propósito de entregar soluções cada vez mais sustentáveis, oferece um robusto portfólio de serviços, tecnologia de ponta, profissionais altamente qualificados e processos eficientes voltados para a sustentabilidade.

