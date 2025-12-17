Paisagismo na área da piscina: como integrar o verde ao espaço

Piscinas integradas à natureza: o papel do paisagismo na criação de refúgios de bem-estar

Os paisagistas do escritório Depieri Paisagismo contam como transformam o entorno da piscina em um oásis verde Leia + sobre moda e casa

Na composição do paisagismo desta residência localizada em Brasília, os arredores da piscina revelam um amplo gramado verde e espécies como palmeiras, árvores, forrações e arbustos. Para desfrutar um clima ainda mais leve e descontraído, a prainha molhada entrega a impressão que as espreguiçadeiras estão flutuando sobre a água | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Foto: Clausem Bonifacio

Com a chegada dos dias mais quentes, a área ao redor da piscina volta a ganhar protagonismo nas residências, especialmente na temporada de final de ano e férias. Sinônimo de relaxamento e renovação das energias, a piscina se integra de maneira orgânica ao paisagismo – sendo praticamente emoldurada pela beleza das espécies presentes no entorno. Para os paisagistas Cleber e Arthur Depieri, sócios no escritório Depieri Paisagismo, a composição com as plantas vai muito além do pensamento de usufruir uma atmosfera natural em uma piscina ao ar livre. Junto com a associação de céu azul, sol e a água que refresca, o paisagismo se associa tanto por encantar aos olhos e promover o senso de pertencimento do ser humano com o meio ambiente, quanto por prover privacidade e ajudar no conforto térmico do ambiente. “O paisagismo traz frescor por meio do aumento da umidade e a sombra que as espécies entregam nos momentos de pico de sol“, explicam.

Nesse outro projeto assinado pelo escritório Depieri Paisagismo, ao fundo da piscina há um jardim tropical denso que foi executado especialmente para uma moradora apaixonada por plantas. O verde das espécies contribui para uma paisagem mais natural em meio ao piso de travertino e o deck de madeira. Palmeiras como as Tamareiras, Canarienses e Carpentárias ajudam a criar sombras tornando o ambiente mais aconchegante. | Projeto de arquitetura de Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Divulgação

Boas Escolhas Antes de decidir as variedades que integrarão o projeto, Cleber e Arthur explicam que é fundamental avaliar as condições microclimáticas do local, tais como como incidência de sol, direção dos ventos, nível de umidade e o espaço para plantio. “A seleção deve priorizar espécies resistentes às intempéries, com baixa queda de folhas e que suportem os reflexos de luz e o calor irradiados pela água e pelos revestimentos. O paisagismo deve estar em harmonia com o uso do espaço, privilegiando conforto e praticidade“, detalham. Segundo Arthur, espécies tropicais como Samambaia Kimberly (Nephrolepis Obliterata), Guaimbê (Philodendron Bipinnatifidum), Calathea Charuto (Calathea Lutea), Alocásias, entre outras folhagens, bem como palmeiras de modo geral, como Tamareira (Phoenix Dactylifera), Carpentária (Carpentaria Acuminata), Rabo de Raposa (Wodyetia Bifurcata) e Palmeira das Canárias ou Canariense (Phoenix Canariensis) se destacam por sua durabilidade e beleza mesmo sob alta exposição solar. Se a premissa for um paisagismo prático, o ideal é optar por plantas de crescimento lento e manutenção simples. A boa notícia, segundo os profissionais, é que algumas espécies citadas no parágrafo anterior – Guaimbês, Calatheas, Alocásias e Palmeiras –, cumprem também esses requisitos. “São plantas que, na maioria das vezes, a manutenção será apenas a retirada de folhas velhas e secas, um processo que não é nada complexo. Tendo um bom controle da adubação e da profilaxia do jardim, são de extrema facilidade para se cuidar“, conta Arthur.

Os paisagistas Cleber e Arthur Depieri apontam que é importante manter uma distância razoável entre a borda da piscina e as espécies cultivadas, de modo a facilitar a manutenção do local. Para que o projeto fique perfeito, vale escolher plantas com folhagens mais resistentes e de menor manutenção | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Clausem Bonifacio

O que evitar Eles também alertam que devem ser evitadas plantas que, com frequência, caem folhas, flores ou sementes, além de espécies com raízes agressivas – um cuidado que evita danos ao piso e possíveis tubulações, além do risco de acidentes. “A escolha de espécies perenes e com folhagens firmes também contribui para esse resultado. Além disso, o uso de barreiras naturais ou floreiras elevadas contribuem para esse propósito”, entrega Cleber. Ainda sobre os resíduos que podem cair na piscina, os especialistas do escritório Depieri Paisagismo afirmam que a solução está no planejamento que posicionará as plantas de forma estratégica – para tanto, é preciso calcular a distância delas até a borda.

Mais um exemplo de jardim com vegetação tropical e palmeiras do tipo Canariense. A imagem noturna do projeto realizado pelo escritório Depieri Paisagismo traz a visão da piscina iluminada, cenário ideal para festas e encontros especiais | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Divulgação

Como deve ser o paisagismo nos arredores da piscina

Segundo os profissionais do escritório Depieri Paisagismo, a piscina tem se transformado em uma extensão da casa. Neste projeto, em especial, a vegetação foi cultivada de forma estratégica e em nível inferior ao da piscina para valorizar a vista panorâmica, uma vez que a residência está localizada em um ponto mais elevado. Ao fundo, ao lado direito do deck, é possível observar uma árvore Pau Brasil com a função de trazer mais privacidade ao vizinho, mas posicionada estrategicamente de forma a não interferir na vista da casa. | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Foto: Edgard Cesar

Para um paisagismo que contemple a beleza das plantas e a reconexão com o natural, Cleber revela que os jardins densos são especiais para envolver as pessoas com a sensação de acolhimento. “O trabalho consiste em promover o agrupamento preciso de várias espécies que permitam a percepção de volume como um verdadeiro abraço da natureza“, analisa. Já para priorizar a discrição e a privacidade da família (especialmente em áreas mais abertas ou expostas), além da densidade já citada, deve-se buscar por plantas mais volumosas, de médio e alto porte, e folhagens mais fechadas.

Diferentes cores, alturas e texturas de espécies compõem o jardim com piscina e área de convivência executado pelos paisagistas Cleber e Arthur Depieri. Ao fundo do mobiliário externo, pode-se perceber uma proposta mais orgânica das espécies, de forma parecida com o que acontece na natureza / Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Julia Tótoli

De qualquer forma, independentemente do estilo de jardim escolhido, ou da necessidade prévia, a composição de diferentes volumes e alturas é aconselhado para criar profundidade e movimento no projeto, resultando em um visual ainda mais encantador. “Trabalhamos com camadas de vegetação, geralmente pensando sempre em três volumes – pequeno, médio e grande porte. Costumamos alternar espécies mais altas ao fundo e plantas menores próximas à piscina“, explicam. Essa variação propicia um efeito envolvente, valorizando a arquitetura do espaço e garantindo privacidade sem bloquear a ventilação ou a luz do dia. Mix de espécies Para quem gosta de variedade, Cleber e Arthur pontuam que a combinação de plantas tropicais com outras de origens variadas é uma proposta bem-vinda e que resulta em composições ricas e sofisticadas – desde que as características de cada uma sejam respeitadas e se mantenham em harmonia com os projetos, incluindo o de arquitetura.

Mais um exemplo que mostra espécies de alturas diversas convivendo em harmonia em torno da piscina, como as palmeiras Canarienses e as Cycas / Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

Tendências O paisagismo está em alta por conta da elevada procura dos clientes em se distanciar da metrópole e ter a sensação de relaxamento que a natureza proporciona. “Estamos acompanhando a troca de muros altos nos espaços externos por jardins periféricos densos, trazendo todo o conforto que os clientes buscam“, revelam. Eles também enfatizam a forte valorização de projetos que unem estética, sustentabilidade e bem-estar com grande demanda por soluções naturais de sombreamento, integração com iluminação cênica e elementos como pedras e madeiras, que reforçam a sensação de contato com o natural.