O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan entregou nesta quarta-feira (17) a nova Represa Parque das Águas. A obra, de responsabilidade do DAE (Departamento de Água e Esgoto), é um avanço histórico na segurança hídrica do município e marca os 40 anos de fundação da autarquia.

Com investimento total de R$ 15 milhões em recursos próprios do DAE, a nova represa amplia em 25% a capacidade de armazenamento de água do município, garantindo abastecimento seguro para os próximos 50 anos. Considerando as três represas da cidade – Parque das Águas, Areia Branca e São Luiz – Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com um volume total de 12 bilhões de litros de água armazenada.



“A nova represa é uma conquista histórica para Santa Bárbara d’Oeste. Uma obra extremamente complexa, com duração de mais de quatro anos, e que hoje temos a honra de entregar ao cidadão barbarense. Estamos falando de um barramento que dispõe de uma estrutura moderna de engenharia, com 300 metros de comprimento e 7 metros de altura, possibilitando o armazenamento de mais de 3 milhões de litros de água, totalizando 12 milhões em todo o nosso sistema.

Essa água, que a gente sabe que tem excelência, vai garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental, permitindo que Santa Bárbara tenha capacidade de crescimento de até 300 mil habitantes e uma segurança hídrica de 50 anos. Este é um presente para o futuro e para as novas gerações”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

A principal intervenção da obra foi um alteamento que resultou em uma barragem com 180 metros de comprimento, 40 metros de largura e 7 metros de profundidade. O vertedouro, já concluído e pronto para operar, possui 120 metros de comprimento por 40 metros de largura. O empreendimento inclui ainda uma moderna travessia subterrânea para captação de água (“tunnel line”), equipada com duas comportas, que garantem maior eficiência e segurança no processo de captação.

“Os investimentos realizados nos últimos anos ultrapassam R$ 150 milhões, com a nova represa, as estações de tratamento de esgoto, adutoras, reservatórios e modernização das redes. Neste mês, o DAE completa 40 anos de história com muitos motivos para orgulho de todos os barbarenses”, completou o prefeito.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, os secretários municipais Patrícia Marques de Martino (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Vinícius Furlan (Esportes), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Paula Mori (Fazenda), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras e Serviços), José Carlos Naidelice (Planejamento), Marcus Pensuti (Saúde), Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil),

o presidente da Câmara Municipal, vereador Julio César Kifu, os vereadores Alex Dantas, Carlos Fontes, Celso Ávila, Cabo Dorigon, Juca Bortolucci, Tikinho TK, Felipe Corá, Gustavo Bagnoli, Marcelo Cury e Rony Tavares, o ex-vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Anízio Tavares da Silva, além de representantes do Consórcio PCJ, das Bacias PCJ, do Ares PCJ, imprensa, entidades, servidores municipais e do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

