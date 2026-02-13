Hortolândia abre licitação para elevar a ponte na região do Jd. Ricardo

Administração Municipal realiza medidas de combate às enchentes na área urbana; Rodovias do Tietê fará obras de drenagem na SP-101

A obra de correção do desnível da ponte localizada na rua Rua Osvaldo José Andreotti, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, deve começar ainda neste semestre, após a conclusão da licitação para escolha da empresa que fará o serviço. A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras, finaliza a documentação do projeto para que a licitação seja lançada ainda nesta semana.

O prazo para o trâmite ser concluído é de cerca de 60 dias. A obra prevista prevê atuação da Administração Municipal na região próxima ao Jd. Ricardo, onde a concessionária Rodovias do Tietê também fará obras para ampliação da drenagem no trecho da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101). os dois trabalhos, em conjunto, irão prevenir a ocorrência de alagamentos na área.

De acordo com o diretor de Projetos da Secretaria de Obras, Paulo Vasquez, foi identificado um afundamento de 20 cm da ponte, no lado direito a jusante do rio. O diretor, que é arquiteto e urbanista, explica que a solução será a elevação da ponte, sem necessidade de demolição da construção atual. Para isso, serão utilizadas vigas metálicas, apoiadas sobre blocos de concreto, com fundação profunda. Além disso, o muro da lateral direita do canal será reconstruído em um trecho de 12 metros.

O desnível da ponte foi identificado há algumas semanas, durante a ocorrência de fortes chuvas na cidade. A situação foi agravada por problemas de vazão de águas pluviais na SP-101. O represamento da água na região causou afundamento do solo, resultando no desnível da ponte.

A Prefeitura de Hortolândia tem trabalhado, desde então, em ações no trecho urbano para prevenir novos alagamentos. No entanto, para resolver o problema definitivamente, será necessária a implantação de novas tubulações sob a SP-101, obra que é de responsabilidade da concessionária Rodovias do Tietê. Isso porque a atual tubulação que passa sob a rodovia tem capacidade de escoamento de apenas 5 metros cúbicos de água por segundo, volume insuficiente para suportar as chuvas intensas que atingem a região.

Rodovias do Tietê deve iniciar trabalhos imediatos

Na semana passada, a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) emitiu uma carta direcionada à concessionária Rodovias do Tietê solicitando o início imediato dos trabalhos necessários. A Prefeitura de Hortolândia tem cobrado agilidade do Governo Estadual na solução do problema, por meio da atuação da Frente de Trabalho liderada pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, que conta ainda com a participação de vereadores e deputados.

“Essa obra é uma vitória da população do Jardim Ricardo e de toda a região. Durante décadas, moradores conviveram com o medo, com alagamentos recorrentes. Infelizmente, no fim do ano passado, esse problema histórico resultou na perda de uma vida, algo que jamais deveria ter acontecido. Desde o primeiro momento, cobramos providências, pressionamos o Governo do Estado e não aceitamos mais adiamentos. Hoje, a autorização oficial para a troca das aduelas na SP-101 representa respeito às famílias, segurança para quem passa pelo local e justiça para uma comunidade que esperou demais. Nosso papel é cuidar das pessoas, proteger vidas e enfrentar problemas antigos com coragem e responsabilidade”, declarou o prefeito Zezé Gomes.

