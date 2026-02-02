Hortolândia finaliza contagem de larvas de Aedes aegypti encontradas em residências

Hortolândia continua com ações de combate ao Aedes aegypti e de enfrentamento às arboviroses. A Prefeitura finalizou a Análise de Densidade Larvária (ADL) de início de ano. O índice obtido foi de 8.2, considerado alto. Com o término da análise, a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, retoma a ação de busca ativa, com prioridade nas regiões onde foram encontradas grandes quantidades de criadouros. Nesta semana, as equipes percorrem os bairros Jardim Campos Verdes e Jardim Carmen Cristina.



De acordo com o veterinário da UVZ, Evandro Alves Cardoso, o índice alto está dentro da previsão para esta época do ano.



“O índice foi alto em razão da grande quantidade de chuvas que tem ocorrido. Esse é um fator característico do verão. Por isso, reforçamos para que os moradores redobrem os cuidados com os quintais e as áreas externas de suas casas. Para que fiquem atentos e recolham objetos que possam acumular água de chuva, e com isso tornarem-se criadouros do Aedes aegypti. Por causa do resultado da ADL, esta semana estamos intensificando a ação de busca ativa”, explica o veterinário.

A ADL consiste em fazer a contagem de larvas de Aedes aegypti em imóveis residenciais. A ação é realizada três vezes ao ano: janeiro, julho e outubro. A ADL é um importante indicador que mostra como está a situação do Aedes aegypti na cidade.



O resultado obtido auxilia a Prefeitura a traçar novas estratégias e/ou reforçar ações contra o mosquito e de enfrentamento e prevenção a Dengue e demais arboviroses. Realizar a ADL nesta época do ano é de extrema importância, uma vez que é o período de verão, quando a tendência é de haver aumento de casos de Dengue.

A UVZ executou a ADL por amostragem. De acordo com o órgão, foram visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões a serem percorridos foi feita por sorteio.



Durante a ADL, os agentes recolhem, identificam e contabilizam algumas das larvas para gerar o chamado Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas: de 0 a 1, considerado baixo; de 1 a 4, médio; e acima de 4, alto. O índice obtido em janeiro do ano passado foi 6.2.



NOTIFICAÇÕES



Ainda de acordo com a UVZ, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

Dengue:

Casos notificados: 288

Casos positivos: 29

Óbito: 0 (zero)

Chikungunya:

Casos notificados: 3

Casos positivos: 0 (zero)



Zika:

Casos notificados: 0 (zero)



VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.



A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

