Leitinho fala em diálogo, fim de brigas e desafios na gestão em Nova Odessa

Prefeito comentou também sobre dificuldades financeiras e os projetos para 2026

Leia + sobre política regional

Em entrevista ao Novo Momento nesta segunda-feira (2), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), falou a respeito de diversos assuntos relativos com a sua gestão. Principalmente sobre dificuldades financeiras da Prefeitura e os planos para superar os obstáculos para implantar os projetos necessários este ano. O chefe do Executivo ainda falou em diálogo e fim das brigas políticas na cidade.

O prefeito esteve na Câmara Municipal utilizando a tribuna livre na sessão de retorno do Legislativo. Leitinho citou a necessidade de mais diálogo com a Câmara Municipal e o fim de brigas políticas entre membros do Executivo e Legislativo. “Esperamos que seja um ano de diálogo, de conversa”, ponderou.

“Passamos momentos de muita dificuldade em 2025. E este ano começamos também com algumas dificuldades. Mas tenho certeza que, com algumas mudanças administrativas feitas, vamos conseguir colocar a casa em ordem, pagar os fornecedores e dar qualidade no atendimento que Nova Odessa sempre teve. Seja na Saúde, Educação, Esporte”, explicou.

Emendas

Leitinho também falou da cobrança para o pagamento das emendas impositivas, que são recursos indicados por vereadores para aplicação obrigatória pela Prefeitura. “Eu sei das dificuldades que passam e das necessidades dos vereadores junto às demandas da população”, admite.

“Eu fui vereador por quatro mandatos e, na minha época, nunca teve emenda impositiva. Aqui é 2% (da receita) do orçamento, o que dá por volta de R$ 7 milhões, sendo metade, R$ 3,5 milhões, para a Saúde. É muito alto (o percentual). Você vai em Americana e Santa Bárbara é 0,20%, 0,25%”, detalha Leitinho. O prefeito sugere diálogo com vereadores para adequação do percentual.

Servidores

Além disso, o prefeito comentou do pagamento dos salários dos servidores no final do ano passado. “Nenhum servidor está com salário atrasado. Estão motivados”, frisou Leitinho. Ainda com relação ao funcionalismo, o prefeito citou a proposta do ‘Descongela’, que é o pagamento de quinquênios, licença-prêmio e outros direitos suspensos durante a pandemia de Covid-19.

“Daqui a pouco tem o dissídio dos servidores e o ‘descongela’, que a gente tem que sentar e conversar”, acrescentou Leitinho. Por fim, o prefeito citou que alguns funcionários que trabalham nas creches municipais eram educadores e agora são professores. “Tem essa mudança que a gente está se ajustando no dia a dia”, completou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP