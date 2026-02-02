Nova Odessa firma parceria com o CRECISP para avaliar imóveis públicos

Termo de Cooperação Técnica visa dar mais transparência, segurança jurídica e eficiência à gestão do patrimônio público municipal

A Prefeitura de Nova Odessa e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP) firmaram nesta sexta-feira (30), um Termo de Cooperação para avaliações mercadológicas de imóveis. A iniciativa prevê a elaboração gratuita de pareceres técnicos por corretores peritos credenciados no Cadastro Nacional de Avaliação Imobiliária (CNAI) que vão embasar a gestão do patrimônio imobiliário público municipal.

Além de não gerar custos para a prefeitura, o termo estabelece diretrizes para o compartilhamento seguro de informações cadastrais e mercadológicas, sempre respeitando as leis de proteção de dados. A iniciativa se alinha a uma prática já adotada com sucesso por outros municípios paulistas, como Atibaia, Itu, Paulínia, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro e por órgãos como o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP).

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância da parceria para a cidade. “Passaremos a tomar decisões referentes ao nosso patrimônio imobiliário respaldadas por laudos técnicos especializados, o que aumenta a segurança jurídica e a confiança da população em nossas ações”, afirmou ele.

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, que esteve presente no ato acompanhado de uma comitiva de dirigentes e delegados regionais, enfatizou o papel do corretor de imóveis como agente técnico essencial. “É uma honra formalizar esta parceria com Nova Odessa. Ao colaborar com o município, levamos a expertise do corretor perito para a administração pública, assegurando que as avaliações de imóveis sejam feitas com base em critérios mercadológicos sólidos e em estrita conformidade com a legislação”, ressaltou.

