 O TEDx Carioba iniciou a venda de ingressos para sua edição 2026, que marca uma nova fase do projeto. Neste ano, o evento – que terá o tema “Atmosfera” – ganha uma roupagem mais robusta, com novo formato, público ampliado e, pela primeira vez, será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana.

O TEDx Carioba cresceu de forma muito consistente ao longo dos últimos anos. Chegar ao Teatro Municipal, com um formato maior e mais estruturado, é uma conquista coletiva e muito simbólica para todos que acreditam no poder das ideias”, afirma a organizadora Flávia Rigonato Rodrigues.

Para marcar a abertura das vendas, a organização lança uma ação promocional especial: o primeiro lote de ingressos será vendido antecipadamente com a campanha ‘Todo Mundo Paga Meia’, pelo valor único de R$60. A condição é válida por tempo limitado, enquanto durarem os ingressos deste lote promocional.

Novo formato amplia público e experiência

A edição 2026 do TEDx Carioba acontece no dia 23 de maio e terá uma tarde dedicada a ideias transformadoras, networking qualificado e experiências positivas, reunindo pessoas interessadas em inovação, comportamento, tecnologia, arte, sustentabilidade e propósito.

A ampliação do evento foi possível após a nova licença internacional conquistada por Flávia Rigonato, que autoriza um público maior e uma estrutura mais completa. Com isso, o TEDx Carioba passa de um evento intimista para uma experiência com capacidade de até 700 participantes.

Essa licença nos permite ampliar o alcance do evento e melhorar significativamente a experiência do público, sem perder a essência do TEDx, que é a troca genuína de ideias e histórias com propósito”, explica a organizadora.

Além das palestras, o público poderá vivenciar momentos de conexão, troca de experiências e networking, em um ambiente cuidadosamente pensado para inspirar reflexão e gerar impacto real dentro e fora do palco.

Palestrantes confirmados

A edição 2026 contará com um line-up diverso, reunindo profissionais de diferentes áreas do conhecimento:

  • Ana Carolina Oliveira — conhecida como mãe da Isabela Nardoni, vereadora e defensora contra o abuso infantil
  • César Camargo — tenor
  • Daniel Barros — estrategista de Marca, Inovação e Negócios
  • Fabiano Coelho — subsecretário de administração aduaneira
  • Gabriella Conte — neuropsicóloga/psicóloga clínica
  • Heloisa Passos — CEO e executiva
  • Karola Braga — artista e pesquisadora olfativa
  • Maria Fernanda Grecco Meneghel — empresária e idealizadora do projeto Rosa do Bem
  • Mario De Marco — auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil
  • Luiz Augusto Luccas — econofísico
  • Ricardo Cardim — botânico e paisagista
  • Zanq — influenciador digital

Os temas abordados incluem marketing no universo dos games, computação quântica, sustentabilidade e ecologia, além de reflexões sobre comportamento humano, tecnologia, arte e impacto social. “Buscamos palestrantes com histórias reais, ideias consistentes e capacidade de provocar reflexão. A diversidade do line-up é justamente o que cria essa atmosfera rica de aprendizado e conexão”, destaca Flávia.

Os ingressos para a edição 2026 do TEDx Carioba estarão à venda no site https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera.

Serviço:

TEDx Carioba 2026

📅 23 de maio de 2026

⏰Das 14h às 19h

🏛️ Teatro Municipal Lulu Benencase | Americana (SP)

🎟️ Ingressos: pelo site https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera

💰 1º lote promocional: Todo Mundo Paga Meia  – R$60 (por tempo limitado)

TEDx

❗Mais informações: @tedxcarioba

O TEDx é um programa de eventos locais e independentes inspirados no formato do TED, criado para espalhar ideias que transformam o mundo. Todos os eventos são sem fins lucrativos e realizados por equipes de voluntários que seguem os princípios oficiais da organização global.

Em Americana, a primeira edição foi realizada em 2023 com o nome TEDx Carioba. Desde então, o evento se consolidou como um espaço de inspiração e transformação, promovendo conexões entre pessoas e ideias que impactam positivamente a cidade e a região. Mais informações: @tedxcarioba.

