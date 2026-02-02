O TEDx Carioba iniciou a venda de ingressos para sua edição 2026, que marca uma nova fase do projeto. Neste ano, o evento – que terá o tema “Atmosfera” – ganha uma roupagem mais robusta, com novo formato, público ampliado e, pela primeira vez, será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana.

“O TEDx Carioba cresceu de forma muito consistente ao longo dos últimos anos. Chegar ao Teatro Municipal, com um formato maior e mais estruturado, é uma conquista coletiva e muito simbólica para todos que acreditam no poder das ideias”, afirma a organizadora Flávia Rigonato Rodrigues.

Para marcar a abertura das vendas, a organização lança uma ação promocional especial: o primeiro lote de ingressos será vendido antecipadamente com a campanha ‘Todo Mundo Paga Meia’, pelo valor único de R$60. A condição é válida por tempo limitado, enquanto durarem os ingressos deste lote promocional.

Novo formato amplia público e experiência

A edição 2026 do TEDx Carioba acontece no dia 23 de maio e terá uma tarde dedicada a ideias transformadoras, networking qualificado e experiências positivas, reunindo pessoas interessadas em inovação, comportamento, tecnologia, arte, sustentabilidade e propósito.

A ampliação do evento foi possível após a nova licença internacional conquistada por Flávia Rigonato, que autoriza um público maior e uma estrutura mais completa. Com isso, o TEDx Carioba passa de um evento intimista para uma experiência com capacidade de até 700 participantes.

“Essa licença nos permite ampliar o alcance do evento e melhorar significativamente a experiência do público, sem perder a essência do TEDx, que é a troca genuína de ideias e histórias com propósito”, explica a organizadora.

Além das palestras, o público poderá vivenciar momentos de conexão, troca de experiências e networking, em um ambiente cuidadosamente pensado para inspirar reflexão e gerar impacto real dentro e fora do palco.

Palestrantes confirmados

A edição 2026 contará com um line-up diverso, reunindo profissionais de diferentes áreas do conhecimento:

Ana Carolina Oliveira — conhecida como mãe da Isabela Nardoni, vereadora e defensora contra o abuso infantil

César Camargo — tenor

Daniel Barros — estrategista de Marca, Inovação e Negócios

Fabiano Coelho — subsecretário de administração aduaneira

Gabriella Conte — neuropsicóloga/psicóloga clínica

Heloisa Passos — CEO e executiva

Karola Braga — artista e pesquisadora olfativa

Maria Fernanda Grecco Meneghel — empresária e idealizadora do projeto Rosa do Bem

Mario De Marco — auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil

Luiz Augusto Luccas — econofísico

Ricardo Cardim — botânico e paisagista

Zanq — influenciador digital

Os temas abordados incluem marketing no universo dos games, computação quântica, sustentabilidade e ecologia, além de reflexões sobre comportamento humano, tecnologia, arte e impacto social. “Buscamos palestrantes com histórias reais, ideias consistentes e capacidade de provocar reflexão. A diversidade do line-up é justamente o que cria essa atmosfera rica de aprendizado e conexão”, destaca Flávia.

Os ingressos para a edição 2026 do TEDx Carioba estarão à venda no site https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera.

Serviço:

TEDx Carioba 2026

📅 23 de maio de 2026

⏰Das 14h às 19h

🏛️ Teatro Municipal Lulu Benencase | Americana (SP)

🎟️ Ingressos: pelo site https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera

💰 1º lote promocional: Todo Mundo Paga Meia – R$60 (por tempo limitado)

❗Mais informações: @tedxcarioba