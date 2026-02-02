Santa Bárbara registra o menor número de homicídios e roubos em toda a história

Santa Bárbara d’Oeste registra o menor número de homicídios e roubos em toda a história

Mais notícias da cidade e região

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou em 2025 o menor número de homicídios, menor número de roubos gerais e de roubos de veículos em toda a sua história. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Com duas ocorrências no ano passado, esta é a primeira vez que Santa Bárbara d’Oeste tem o menor número de homicídios entre as cinco cidades da região (Americana, Nova Odessa Sumaré e Hortolândia), figurando com a menor taxa (a cada 100 mil habitantes) da Região Metropolitana de Campinas e a terceira menor no Estado de São Paulo.

Destaca-se também no período o fato que Santa Bárbara d’Oeste completa o sétimo ano seguido sem o registro de latrocínio (roubo seguido de morte) e o oitavo ano seguido sem o registro de roubo a banco.

“Alcançamos, mais uma vez, os melhores índices de segurança em nossa história. Isso tudo é fruto de um amplo trabalho, com investimentos contínuos em nosso Município e de muito planejamento junto às demais forças de segurança. Somos hoje uma das cidades mais seguras do Estado de São Paulo e do Brasil. Desde que iniciamos o nosso trabalho à frente da Prefeitura, realizamos a maior contratação de guardas municipais da história, adquirimos novos armamentos e equipamentos, temos o maior número de viaturas que patrulham a nossa cidade em todos estes anos e implantamos um sistema de videomonitoramento com a Muralha Digital. Somos referência e vamos avançar ainda mais em 2026. Tudo isso é qualidade de vida”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Desde o início de 2021, ano em que se iniciou a atual gestão, 25 novas viaturas, entre veículos e motocicletas, foram adquiridas para a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Este investimento, que se soma aos armamentos, sendo 212 pistolas, seis carabinas CTT .40, 10 espingardas calibre 12, seis fuzis 5.56, três armas incapacitantes de choque e 10 granadas anti tumulto com efeito moral e lacrimogênio. Para 2026 serão adquiridas mais quatro espingardas calibre 12, três armas incapacitantes de choque, 92 cartuchos de armas incapacitantes de choque, 110 granadas anti tumulto, além de 10 espargidores spray de pimenta anti tumulto e outros 10 espargidores spray lacrimogênio antitumulto.

A Prefeitura também ampliou o sistema de videomonitoramento no Município, com a implantação de “Muralha Digital” em 21 pontos – entradas e saídas da cidade. Atualmente são 264 câmeras, entre os equipamentos do tipo fixo, PTZ (com lente rotativa) e OCR (capazes de ler dados das placas de veículos). Já estão em andamento os processos para nova ampliação, que possibilitarão o Município a alcançar a marca de 400 equipamentos.

O sistema de videomonitoramento, interligado com as demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), e o trabalho em conjunto entre as forças de segurança – Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil – proporcionam maior capacidade de ação e prevenção de crimes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP