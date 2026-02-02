Vagas em creche: Prefeitura de Americana recebe inscrições de 2 a 5 de março

O novo período de inscrições para vagas em creche na rede municipal será aberto pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, de 2 a 5 de março de 2026. Podem ser inscritos bebês nascidos até 30 de novembro de 2025, para atendimento conforme a disponibilidade de vagas.

As inscrições podem ser feitas nas Casas da Criança e Creches da rede municipal de Educação e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h até 16h, de segunda a quinta-feira.

“As crianças inscritas no fim de 2025 estão sendo chamadas para ingressar no novo ano letivo e agora tem início uma nova etapa de inscrições. Para atendê-las com qualidade, as escolas têm recebido atenção especial da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, com ações como pinturas, pequenas obras, corte de grama e outras iniciativas preparatórias para a volta às aulas”, explicou o secretário de Educação de Americana.

O prefeito Chico Sardelli destacou o compromisso do governo municipal com a qualidade do atendimento na Educação Infantil, tanto às crianças quanto às famílias. “Estamos trabalhando para garantir que as famílias tenham acesso a um serviço cada vez mais estruturado, com unidades bem cuidadas e equipes preparadas. Investir na estrutura das crianças ainda na primeira infância é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

Para efetivar a inscrição, a família deve apresentar certidão de nascimento, RG e/ou CIN (Carteira de Identidade Nacional) da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é essencial apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

