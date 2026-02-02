Santa Bárbara realiza ação comunitária no ‘Dia D’ contra Dengue

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no dia 28 de fevereiro uma ação de mobilização social integrada à 9ª Campanha Regional Juntos Contra a Dengue da EPTV – realizada simultaneamente pelas prefeituras dos 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A iniciativa, das 8 às 10 horas, acontece em parceria com a Casa de Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo.

O Dia D em Santa Bárbara d’Oeste contará com uma passeata de conscientização, com a participação da população, que percorrerá o trajeto entre a Casa de Maria e o Parque das Paineiras (Linear), no bairro Planalto do Sol. Acompanhados pelos profissionais do Setor de Combate de Vetores do Departamento de Vigilância em Zoonoses, os participantes vão fixar cartazes informativos em comércios da região, além de reforçar orientações simples de prevenção a todos os envolvidos.

Vale ressaltar que toda a população está convidada para a passeata. A parceria busca ainda estimular o protagonismo da população, ampliar o alcance das mensagens preventivas e fortalecer o vínculo entre a comunidade, as instituições e os setores de saúde da Prefeitura, aumentando também a visibilidade da campanha já realizada na cidade.

Ações ininterruptas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti durante todo o ano de forma ininterrupta nas diversas regiões da cidade. O trabalho é intensificado em áreas com casos positivos, aglomerados de casos suspeitos e em bairros onde o monitoramento entomológico diário aponta alta circulação de mosquitos.

As equipes atuam com atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal, quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização com equipamento costal (UBV portátil) e nebulização veicular (UBV pesado), além de vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, análise laboratorial, aplicação de biolarvicida, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida, monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas, como palestras e orientações à população.

O Município ressalta que o envolvimento da população é fator decisivo para a eficácia das medidas de controle do Aedes aegypti e que o enfrentamento à dengue é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público e população. Receber o agente de saúde, permitir a vistoria do imóvel e seguir as orientações repassadas são atitudes simples, mas essenciais para proteger não apenas a própria residência, mas toda a comunidade. Todas as ações são gratuitas, e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

Em relação à identificação, é importante ressaltar que a população deve estar atenta ao uniforme e ao crachá, pois esses elementos asseguram que o profissional é da equipe da Saúde. Caso os profissionais não estejam devidamente identificados ou se persistirem dúvidas, recomenda-se que a pessoa entre em contato com o Departamento de Vigilância em Zoonoses pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas.

Plano de Comunicação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou em novembro de 2025 às ações do Plano de Comunicação de 2026 com foco no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti no Município. Como realizado em todos os anos, as ações já estão sendo aplicadas em parceria com diversos setores da Administração e da sociedade civil, buscando garantir que as divulgações cheguem de forma eficiente aos diversos públicos.

Desenvolvido pela Diretoria de Comunicação Governamental, vinculada à Secretaria de Governo, e pela Secretaria de Saúde, o plano contempla diferentes públicos-alvo, entre eles a população em geral, escolas, comércios, empresas, entidades, comunidades religiosas e esportivas, condomínios, imprensa local e profissionais de saúde. Cada segmento receberá conteúdos e formatos específicos, garantindo uma comunicação acessível e adequada à realidade de cada público.

A Diretoria pede apoio de todos os públicos para a disseminação das ações e a utilização do mídia kit, que estará disponível no link linktr.ee/prefeiturasbo e também em material impresso para retirada no Departamento de Vigilância em Zoonoses que está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. Os cidadãos também podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099.

Orientações

Para eliminar criadouros:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de plantas, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, nos centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado de piscinas.

Sintomas e sinais

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue, que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Nesse caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

