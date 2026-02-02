Quadras de tênis do Centro Cívico são reabertas após limpeza e manutenção

As quadras de tênis do Centro Cívico de Americana estão novamente abertas para treinamentos e uso da população. A reabertura ocorreu após a conclusão dos serviços de manutenção e limpeza, realizados em razão das fortes chuvas registradas desde a última semana.

As intervenções incluíram limpeza geral das quadras com hidrojato, remoção de resíduos, verificação das condições do piso e ajustes pontuais. Com isso, os locais podem receber atletas e praticantes da modalidade que utilizam o equipamento público.

“As quadras passaram por uma manutenção importante após dias consecutivos de chuvas intensas, assegurando que a população volte a utilizá-las com segurança e conforto. Nosso trabalho é garantir que os espaços esportivos estejam sempre em boas condições de uso. Agradeço o trabalho ágil dos servidores, que permitiu a antecipação do prazo de reabertura”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Agendamento das quadras

Para a utilização das quadras, é necessário realizar agendamento prévio pelo sistema online Hora Marcada. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), na aba Serviços, opção Hora Marcada, ou diretamente pelo link: https://agendamento.americana.sp.gov.br/agendamento-index.php. O procedimento pode ser realizado tanto por computador quanto por dispositivos móveis.

O agendamento é obrigatório, sendo permitido um equipamento por agendamento e por dia. As vagas são liberadas diariamente pela Secretaria de Esportes, sempre às 8h, e a solicitação deve ser feita no mesmo dia em que o interessado pretende utilizar o espaço.

No momento do cadastro, o munícipe deve informar nome completo, CPF, e-mail e telefone, além de selecionar a quadra e o horário disponíveis.

