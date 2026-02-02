Gloria Vanique assina com a Gazeta e assume o comando do programa “Mulheres”

Nesta segunda-feira (02), na Avenida Paulista, 900, a jornalista Glória Vanique assinou o contrato com a Gazeta. A experiente comunicadora será a mais nova apresentadora do “Mulheres”, programa feminino mais tradicional da televisão brasileira. A estreia está marcada para o dia 2 de março, data que a emissora irá apresentar as novidades de sua programação.

Natural do Rio de Janeiro, Vanique iniciou sua carreira na década de 1990, com passagens pelo rádio e pela televisão. Ao longo de sua trajetória, atuou em importantes veículos de comunicação, como Band, Globo e CNN Brasil, seu projeto em emissora mais recente, acumulando experiência em diferentes áreas do jornalismo.

“Chego à TV Gazeta com o coração vibrante por integrar um projeto que une tradição e inovação. O ‘Mulheres’ faz parte da história da nossa TV e é um privilégio poder escrever os próximos capítulos dessa trajetória ao lado de uma equipe tão talentosa e de um público tão fiel”

Além da atuação na televisão, Glória se destaca no ambiente digital. Fora do ar, a jornalista reúne quase 400 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos voltados à comunicação, posicionamento feminino e viagens. Ainda nas redes, também fez parte do time do Flow News, onde criou o programa de entrevistas “Conexões”, vídeocast disponível no YouTube.

Para Juliana Algañaraz, Superintendente Geral da emissora, a experiência da jornalista vai ao encontro da proposta para o novo formato da atração. ” A escola da Glória Vanique é pautada pelo equilíbrio entre o rigor jornalístico e a sensibilidade do entretenimento, o que a torna a escolha perfeita para conduzir essa nova fase”.

