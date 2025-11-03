Hortolândia: Doação de mamógrafo sinaliza implantação do CDI na Vila da Saúde

Equipamento doado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias será o primeiro passo para implantação do Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), que integra a Vila da Saúde

Nesta quarta-feira, 29 de outubro, Hortolândia viveu mais um capítulo de sua história de solidariedade e avanço na área da saúde. A Prefeitura firmou, junto à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o termo de doação de um mamógrafo — equipamento que será adquirido pela instituição religiosa e entregue ao município entre 60 e 90 dias. A nova tecnologia será instalada no futuro Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), uma das promessas de campanha do prefeito Zezé Gomes e parte essencial da Vila da Saúde.

O gesto, além de fortalecer a rede de atendimento à mulher, simboliza a união entre fé e poder público em prol da vida. O prefeito Zezé Gomes destacou o significado da parceria.

“Essa doação representa mais do que um equipamento. Representa o cuidado, o amor e a confiança de uma instituição que tem um olhar humano sobre as comunidades onde atua. Agradeço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por mais esse gesto generoso. Hortolândia é feita por mãos que se unem, e quando a fé se encontra com a boa gestão, o resultado é esperança e vida nova para o nosso povo”, afirmou Zezé.

A parceria entre a Igreja e o município vem de longa data, remontando aos primeiros anos 2000, nas administrações do saudoso prefeito Angelo Perugini. Agora, ela se renova em um momento especial, durante o Outubro Rosa — mês dedicado à conscientização e à luta contra o câncer de mama.

O secretário municipal de Saúde, Dênis Crupe, ressaltou o impacto concreto que o novo mamógrafo trará à rede municipal.

“Hoje realizamos cerca de 30 exames de mamografia por dia. Com esse novo equipamento, poderemos dobrar a capacidade e alcançar de 60 a 70 exames diários. Isso significa mais diagnósticos precoces, mais chances de cura e menos tempo de espera. O CDI começa a ganhar forma, e com ele, um novo padrão de cuidado em saúde para Hortolândia”, afirmou o secretário.

O presidente da Estaca Hortolândia da Igreja, Marcos Molina, reforçou que a doação faz parte de um compromisso permanente da instituição com o bem-estar das comunidades.

“Temos a convicção de que servir é a maior forma de fé. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realiza, há décadas, ações humanitárias que visam fortalecer as famílias e cuidar das pessoas. Estamos felizes em contribuir mais uma vez com Hortolândia, uma cidade que acolhe nossa comunidade com tanto carinho”, destacou Molina.

Também participaram da solenidade o responsável por assuntos públicos da Igreja, Nei Garcia, o responsável pela área de bem-estar, Bruno Santana, e o vereador Derli Bueno.

“A doação do mamógrafo marca o primeiro passo concreto para a implantação do CDI — espaço que proporcionará maior agilidade e integração no atendimento à população. O Centro fará parte da Vila da Saúde, projeto que representa a visão da nossa Administração: oferecer uma rede de cuidados moderna, humana e eficiente. Cuidar da saúde é cuidar da dignidade das pessoas. Esse mamógrafo é o símbolo de uma nova etapa da nossa cidade — um tempo em que a fé, a solidariedade e o poder público caminham juntos, salvando vidas e construindo o futuro”, finalizou Zezé.

