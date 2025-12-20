Prefeitura iniciará primeira etapa do projeto com a reconstrução do antigo armazém ferroviário da Estação Jacuba; previsão é iniciar a obra no segundo semestre do ano que vem

Hortolândia irá recuperar uma parte importante da sua história. A Prefeitura vai revitalizar o Centro Histórico em 2026. O projeto irá recuperar a área entre as regiões da Vila Real e Vila São Francisco, onde atualmente a concessionária Rumo finaliza a construção do viaduto sobre a linha férrea. Na área também está localizado o Museu Municipal Estação Jacuba. O projeto de revitalização ainda inclui a rua José da Silva Galvão, que também tem importância histórica para o município.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a previsão é que a revitalização dure dois anos. Em razão da complexidade do projeto, as obras e as intervenções necessárias serão feitas em etapas. O projeto inclui também a reurbanização da área.

“Estamos em fase de pesquisa histórica e elaboração dos projetos necessários para a recuperação e a reconstrução de espaços. Um deles é o Armazém Ferroviário da Estação Jacuba, que foi demolido em 1986, e será a primeira etapa do projeto. Mesmo com todos os cuidados que estamos tendo no que se refere à fidelidade histórica, o projeto precisa também seguir a legislação atual”, destaca o secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno.

PRIMEIRA ETAPA

A primeira etapa será a reconstrução do antigo armazém ferroviário, prevista para iniciar no segundo semestre de 2026. A obra será realizada com recursos oriundos de emenda parlamentar.

Demolido em 1986, o armazém ficava ao lado da estação ferroviária Jacuba. O prédio da estação abriga hoje o museu. O prédio foi tombado como patrimônio histórico municipal. A Prefeitura restaurou-o em 2013, e a inauguração foi no ano seguinte.

O transporte ferroviário foi importante para impulsionar o desenvolvimento de Hortolândia. De acordo com a Secretaria de Cultura, a Estação Jacuba foi inaugurada em 1917, mas desde 1896 no local funcionava o ponto telegráfico. A estação e o armazém eram os meios de distribuição e recebimento de bens e mercadorias. As poucas propriedades rurais que existiam na região recebiam produtos como adubos, sementes, dentre outros, e faziam o embarque de suas produções. Com isso, começaram a surgir na região os primeiros comércios, tais como mercado e farmácia.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes destaca a importância do Centro Histórico como marco de desenvolvimento e independência de Hortolândia.

“Com a conclusão do viaduto na Vila Real, que vai resolver o problema de segurança e viabilizar uma grande evolução na mobilidade, iniciamos a reconstrução, recuperação e reurbanização do nosso Centro Histórico. O projeto será realizado por etapas, começando pela reconstrução do Armazém da Estação. Local onde nosso progresso começou. Vamos salvaguardar uma história de lutas da nossa população pela independência e desenvolvimento”, salienta o prefeito.

TURISMO

O secretário de Cultura ressalta que a revitalização prevê a adaptação de espaços para serem utilizados em atividades culturais, tais como cursos, pesquisas históricas, eventos, espetáculos, economia criativa, exposição e comercialização de produtos de artistas e artesãos da cidade.

“O Centro Histórico também tem o objetivo de fortalecer o turismo na cidade, movimentar o comércio e serviços. O espaço poderá abrigar feiras, exposições e encontros ao ar livre”, destaca o secretário.

Um dos locais previstos para se tornar um ponto turístico é o pátio do museu. No local, o projeto prevê a instalação de um vagão de trem antigo que será reformado e ficará em exposição. O vagão será disponibilizado pelo governo federal e pela empresa Rumo. De acordo com a Secretaria de Cultura, a ideia é que o vagão seja utilizado para ser um restaurante.

IMÓVEIS MAIS ANTIGOS

Outro ponto histórico importante contemplado pelo projeto de revitalização é a rua José da Silva Galvão, que fica acima da linha férrea. Na via ainda existem os imóveis públicos mais antigos da cidade.

Na época que Hortolândia ainda era distrito de Sumaré, os imóveis foram utilizados para abrigar a antiga Subprefeitura, a Subdelegacia, o escritório do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e o primeiro pronto-socorro. De acordo com a Secretaria de Cultura, na rua também eram realizadas as principais atividades, eventos públicos e desfiles cívicos. Atualmente, os imóveis são ocupados pela UBS (Unidade Básica de Saúde) Dom Bruno Gamberini e pela Central de Ambulâncias da Secretaria de Saúde.