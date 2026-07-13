Prefeitura disponibiliza vacina nas UBSs; município segue determinação do Ministério da Saúde

Hortolândia tem um recado importante para os adolescentes. Se vocês ainda não estão protegidos contra o HPV, “bora” esticar o braço e tomar a vacina. A Prefeitura prorroga a busca ativa e a vacinação contra o vírus para a garotada de 15 a 19 anos até o dia 31 de dezembro deste ano. O município segue a determinação do Ministério da Saúde.

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A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação contra o HPV pode ser feita diariamente nas UBSs, das 8h às 15h30. O adolescente pode ir à UBS desacompanhado para receber a vacina. Para isso, tem que apresentar CPF (Cadastro de Pessoa Física) e carteira de vacinação. Caso não tenha a carteira de vacinação, a equipe da UBS confecciona a carteira na hora. Caso o adolescente tenha extraviado a carteira de vacinação, ele pode solicitar uma nova na própria UBS.

Para que os adolescentes consigam se imunizar durante a semana, a Prefeitura lembra que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado.

Confira abaixo quais são as sete UBSs de Hortolândia:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– UBS Parque do Horto

De acordo com a Vigilância Epidemiológica municipal, a busca ativa é feita entre adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV na época quando tinham entre 9 a 14 anos, fase em que é preconizada a aplicação do imunizante pelo Ministério da Saúde. A vacina contra o HPV integra o Calendário Nacional de Imunização. Adolescentes de 9 a 14 anos devem receber uma dose do imunizante.

HPV

Sigla em inglês que significa Papilomavírus Humano, provoca Câncer de colo de útero nas mulheres. É importante que meninos também recebam a vacina porque o HPV pode provocar câncer no órgão genital, na região do ânus e na orofaringe (parte da garganta que fica no fundo da boca).