A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza nesta quarta-feira, 15 de julho, um novo treinamento voltado para empresários, gestores e profissionais da área comercial interessados em aprimorar as técnicas de vendas. O treinamento “Domine as Objeções e Feche Mais Vendas”, ministrado pelo especialista Rodrigo Ruiz, será realizado das 8h às 9h, na sede da entidade, e é gratuito para associados.

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O treinamento vai abordar um dos desafios mais comuns nas negociações comerciais: as objeções apresentadas pelos clientes durante o processo de compra. Argumentos comuns utilizados por consumidores indecisos, como “vou pensar”, “está caro” ou “depois eu volto”, serão utilizados para demonstrar técnicas de condução da conversa e de negociação, com o objetivo de aumentar as chances de fechamento da venda.

Selma Koshoji, presidente da Acias, destaca que a proposta é apresentar estratégias aplicáveis ao dia a dia das empresas, permitindo que vendedores e empreendedores desenvolvam argumentos mais consistentes e conduzam as negociações com maior segurança.

A iniciativa integra o calendário de atividades ACIAS e também faz parte da estratégia de levar qualificação e fortalecer as empresas associadas.

As inscrições para o treinamento estão abertas. Para os associados, o treinamento será gratuito. Para quem não é associado, o valor do ingresso é R$ 149,99. As inscrições podem ser feitas no link disponível no perfil da Acias no Instagram – @aciassumare.

Serviço:

Treinamento “Domine as Objeções e Feche Mais Vendas”

Quando: 15 de julho, quarta-feira.

Horário: das 8h às 9h.

Local: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Ingressos: Associados (gratuito). Não associados (R$ 149,99).

Inscrições: Instagram da ACIAS – – (link na bio)

Mais informações: via email .