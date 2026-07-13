A Unacon Americana (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a Secretaria de Saúde de Americana participam, nesta semana, do 39º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Porto Alegre (RS).

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Considerado o maior congresso de saúde pública do mundo, o evento reúne gestores, profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde), pesquisadores, estudantes e representantes de instituições de todo o país para debates, painéis, oficinas e trocas de experiências voltadas ao aprimoramento da gestão pública em saúde, fortalecendo a integração entre as cidades e incentivando a disseminação de práticas inovadoras.

Representando o município de Americana, estão presentes no congresso o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, a superintendente adjunta da Fusame, Tatiane Apostólico, a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, a assessora da diretoria da Unidade de Atenção Especializada, Jessica Lavanholi, e a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

Raquel da Unacon Americana

Raquel apresentou o trabalho “Entre fios e vínculos: impacto de ação itinerante de doação de perucas a mulheres em quimioterapia”, iniciativa que conquistou, em abril deste ano, o Prêmio David Capistrano, durante o 39º Congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP). Na ocasião, o projeto foi um dos destaques entre mais de 2.700 trabalhos inscritos de todo o estado, sendo reconhecido pela relevância da iniciativa, que promove acolhimento, fortalecimento da autoestima e humanização do cuidado às mulheres em tratamento oncológico por meio do Banco de Perucas Móvel.

“Apresentar essa experiência em um dos maiores eventos de saúde pública do mundo foi uma grande honra e representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente pela equipe da unidade, sempre voltado à melhoria do cuidado oferecido à população. O Banco de Perucas Móvel nasceu justamente desse propósito: oferecer um acolhimento que vai além do tratamento clínico, apoiando as pacientes em um momento de grande impacto emocional. Compartilhar essa iniciativa com profissionais de todo o Brasil fortalece a troca de experiências e demonstra como ações desenvolvidas com sensibilidade, compromisso e humanização podem transformar vidas”, destacou Raquel.

A participação de Americana no Congresso do Conasems ocorre por meio da 21ª Mostra Brasil “Aqui Tem SUS”, espaço dedicado à apresentação de experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios brasileiros e que contribuem para o fortalecimento do SUS.

“Nossa participação mostra que investir em profissionais qualificados, incentivar boas práticas e fortalecer a rede municipal de saúde gera resultados concretos. Ver uma iniciativa desenvolvida em nossa cidade sendo apresentada em um congresso de referência nacional demonstra que estamos no caminho certo, construindo um SUS cada vez mais eficiente, acolhedor e capaz de produzir experiências que podem servir de inspiração para outros municípios”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A presença da Unacon no congresso reforça o compromisso da unidade com a inovação, a humanização da assistência e a disseminação de boas práticas. “Levar uma experiência desenvolvida em Americana para um congresso de alcance nacional é motivo de muito orgulho e demonstra a qualidade do trabalho realizado pela equipe da Unacon. Esse reconhecimento reafirma o compromisso da instituição com uma assistência humanizada, inovadora e alinhada aos princípios do SUS, que coloca o paciente no centro do cuidado, além de inspirar outros serviços de saúde”, afirmou o diretor-geral do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon, Ruy Santos.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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