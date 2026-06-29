Prefeitura publica edital da obra nesta semana; primeira etapa prevê construção de centro de eventos na área externa do Museu Estação Jacuba

Hortolândia dá o primeiro passo para recuperar parte importante de sua história. A Prefeitura inicia o projeto de revitalização do Centro Histórico, localizado no entorno do Museu Municipal Estação Jacuba, na região da Vila São Francisco. O município irá publicar o edital da obra, nesta semana.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o projeto será executado em três etapas. A primeira etapa compreende a construção de um centro de eventos, na área externa do museu. O espaço terá capacidade para 2.000 pessoas. A previsão é iniciar a obra neste ano, com duração de seis meses. A construção, orçada em mais de R$ 1,7 milhão, será executada com recursos oriundos de emenda parlamentar federal e de contrapartida do município.

A segunda etapa do projeto abrange a construção de palco e camarins do centro de eventos. Por fim, na terceira etapa será feita a revitalização da região do entorno do museu. De acordo com a Secretaria de Cultura, a execução total do projeto deve durar dois anos.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, destaca que o início do projeto representa uma conquista importante para Hortolândia.

“Este momento representa mais um passo importante para fortalecer a cultura em Hortolândia. Este é um grande investimento do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura, que vai entregar à população um espaço coberto, moderno e seguro, com capacidade para receber cerca de duas mil pessoas para shows, apresentações e diversas atividades culturais. Além de oferecer mais conforto e proteção, esse novo equipamento amplia o acesso à cultura e reforça o compromisso de levar cada vez mais oportunidades para a nossa gente”, salienta o secretário.

TREM IMPULSIONOU HORTOLÂNDIA

O transporte ferroviário foi importante para impulsionar o desenvolvimento de Hortolândia. De acordo com a Secretaria de Cultura, a Estação Jacuba foi inaugurada em 1917, mas desde 1896 no local funcionava um ponto telegráfico. A estação e o armazém eram os meios de distribuição e recebimento de bens e mercadorias.

As poucas propriedades rurais que existiam na região recebiam produtos como adubos, sementes, dentre outros, e faziam o embarque de suas produções. Com isso, começaram a surgir na região os primeiros comércios, tais como mercado e farmácia.

O antigo prédio onde ficava a estação é ocupado atualmente pelo Museu Municipal Estação Jacuba. O espaço foi restaurado pela Prefeitura e inaugurado em 2014. O museu tem um acervo de fotos e objetos antigos, expostos em diferentes salas, sobre a própria estação e o município. O material é parte importante do patrimônio histórico-cultural de Hortolândia.

VIADUTO

Para conectar o passado, o presente e o futuro de Hortolândia, a região do Centro Histórico ganhou o viaduto Monsenhor Décio Ravagnani, inaugurado em abril deste ano.

O dispositivo solucionou uma luta de mais de 40 anos da população. Construído sob a linha férrea que atravessa a região, o viaduto proporciona mais segurança viária para pedestres e motoristas. Até a conclusão do viaduto, no local ocorriam com frequência acidentes de trânsito.

A inauguração do viaduto é exemplo de uma política de desenvolvimento urbano que usa a integração viária como condutor do desenvolvimento econômico. E assim como a construção das obras do Superviário, da Ponte Estaiada, do viaduto do Jardim Rosolém, do viaduto do Jardim Nova Europa, do Corredor Metropolitano, a duplicação da avenida São Francisco de Assis, dentre outras obras viárias, proporciona ganho de qualidade de vida e valorização de suas respectivas regiões.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da construção do viaduto, a área recebia o fluxo de 22 mil veículos por dia. Agora, a estimativa é de ampliação, com a previsão de tráfego de 30 mil veículos por dia. O projeto de obras completo compreende, ainda, intervenções que serão realizadas após a liberação do tráfego de veículos pela estrutura. É o caso da construção de um muro paralelo à linha férrea, impedindo a travessia pela linha do trem. Outra etapa posterior da obra será o prolongamento da rua Sebastião de Paula (Centro Pastoral Dom Bruno Gamberini) até a avenida Amélia Basso Breda (rua da feira), passando por baixo do novo viaduto.

Já em maio, a região do Centro Histórico recebeu outro importante benefício viário com a liberação para o trânsito da rua Antonio Baraldo, que passa sob o viaduto.