Empresa criada por casal que deixou Buenos Aires para trabalhar e viver em Hortolândia planeja ampliar produção, gerar empregos e transformar a marca Mi Abuela em uma rede de franquias

Algumas histórias começam em grandes escritórios. Outras nascem em galpões industriais. A da Mi Abuela – Delícias Argentinas começou em um lugar muito mais simples e especial: a cozinha de uma família que carregou na bagagem receitas, memórias e o desejo de recomeçar.

Foi essa trajetória que o prefeito Zezé Gomes conheceu de perto durante visita realizada nesta quinta-feira, 25 de junho, às instalações da fábrica da empresa, localizada no Condomínio Industrial Zeta, no Jardim Nova Europa, em Hortolândia.

À primeira vista, a fábrica impressiona pelo aroma que remete às tradicionais padarias e cozinhas argentinas. Mas o que realmente chama a atenção é a história de vida de seus fundadores, os empresários Pablo Perez e Sônia Quispe, que deixaram Buenos Aires para construir um novo capítulo de suas vidas em Hortolândia.

O sonho ganhou forma em 2020, durante os difíceis dias da pandemia. Em meio às incertezas que marcaram aquele período, o casal encontrou uma oportunidade: compartilhar com os brasileiros os sabores da autêntica culinária argentina. A produção começou de maneira artesanal, dentro de casa, contando inclusive com a ajuda da filha Valentina, responsável por fechar as primeiras empanadas produzidas pela família.

Mais do que um alimento, cada empanada carregava uma herança afetiva. As receitas vieram das avós de Sônia, Nande e Rosita, mulheres que transformavam ingredientes simples em demonstrações de carinho.

Objetivo

“Nosso objetivo é trazer todo o sabor e o cuidado da verdadeira cozinha argentina. Aquela que as avós faziam sem pressa, com ingredientes selecionados e com muito carinho em cada detalhe. Por isso nossa empresa se chama Mi Abuela, que significa Minha Avó. É uma homenagem a elas, a uma cozinha familiar feita com muito amor”, contou Sônia.

O que começou de forma modesta rapidamente conquistou consumidores. Hoje, a empresa já opera gradativamente no aumento de sua produção e deve atingir em breve a marca de três toneladas de empanadas por mês e vem se preparando para um salto expressivo. Com a chegada de novos equipamentos adquiridos na Argentina e na China, a capacidade produtiva deverá alcançar, dentro dos próximos dois anos, cerca de 40 toneladas mensais.

O planejamento é ambicioso, mas sustentado por estratégia e organização. Além da produção para revendedores, a Mi Abuela mantém uma loja própria na Avenida Santana, próxima ao Terminal Metropolitano, onde oferece empanadas artesanais, medialunas — tradicional pão argentino de massa macia e levemente adocicada — e outras delícias típicas do país vizinho.

Os próximos passos incluem a expansão da marca por meio de franquias. Segundo Pablo Perez, mesmo antes do lançamento oficial do modelo, investidores já demonstram interesse em levar a marca para outras cidades.

“Nosso primeiro objetivo é estruturar a fábrica para garantir o produto em uma escala maior. A partir daí, vamos expandir mercado com a nossa marca”, destacou o empresário.

A expansão também representa oportunidades para a população. Com a participação de novos investidores, atualmente, a fábrica emprega 14 colaboradores. Com os novos investimentos, a expectativa é que o número de trabalhadores chegue a pelo menos 50. A meta é ainda mais ousada: atingir a marca de 15 milhões de empanadas produzidas por ano. Em breve, a linha de produção também passará a fabricar os tradicionais alfajores, ampliando o portfólio da empresa.

Histórias

Durante a visita, Zezé Gomes, que estava acompanhado da deputada estadual Ana Perugini, destacou que histórias como a da Mi Abuela representam a força empreendedora que ajuda a construir o desenvolvimento de Hortolândia.

Encantado com a trajetória da família, o prefeito ressaltou que a cidade tem sido escolhida por pessoas que desejam transformar sonhos em realidade. Cliente da loja desde a sua instalação, ele afirmou que acompanha com orgulho o crescimento da marca.

“Fico feliz em ver que um sonho que começou na cozinha de uma família está crescendo e

chegando aos lares de Hortolândia e de toda a Região Metropolitana de Campinas. Com esse crescimento e com a qualidade dos produtos, a Mi Abuela, que já está conquistando o nosso paladar, vai conquistar o Brasil. Isso significa mais crescimento, mais postos de trabalho e, quem ganha, é a nossa cidade”, afirmou.

“Fico extremamente grato ao prefeito pela visita e fico feliz de saber que ele é um dos nossos clientes. Assim como ele, os nossos sócios eram clientes e por gostarem tanto dos nossos produtos resolveram investir em nosso sonho, que, agora, esta se tornando realidade”, destacou Perez.

Entre massas cuidadosamente preparadas, receitas herdadas das avós e planos que atravessam fronteiras, a Mi Abuela segue escrevendo sua história. Uma história que tem cheiro de empanada recém assada, sabor de tradição e a certeza de que os grandes sonhos, assim como as melhores receitas, precisam de tempo, dedicação e muito amor para crescer.