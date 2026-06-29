Iniciativa de pet shop de Sumaré recria tradição e coloca cachorros como protagonistas

A Agrosete, tradicional pet shop de Sumaré, acaba de lançar o Álbum de Figurinhas Copa Pet – Uma Jornada pelo Mundo através dos Cães, com fotos e informações de cachorros nativos de diferentes países.

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Inspirado no tradicional álbum de figurinhas de jogadores de futebol, o Álbum de Figurinhas Copa Pet tem espaços numerados para os cromos personalizados com imagens e informações de cada animal participante.

Algumas figurinhas aparecem em versões especiais, com acabamento diferenciado. É o caso da figurinha que representa o cachorro caramelo, típico do Brasil.

“Com esta iniciativa, queremos estimular a interação entre tutores, familiares e amigos, além de reforçar o valor afetivo que os pets ocupam na rotina das pessoas”, comenta Alan Maia, gerente da loja.

O Terrier Escocês, reconhecido pela barba característica, orelhas eretas e personalidade marcante, também é um dos destaques do álbum. O cão surgiu nas terras altas da Escócia, país que o Brasil enfrentou e superou na última quarta-feira, garantindo a vaga para a próxima fase. Criado para enfrentar terrenos difíceis e desafios de caça, desenvolveu diversas habilidades e uma determinação impressionante para seu porte.

Álbum e mais

Além de divulgar curiosidades dos animais pelo mundo, o álbum também resgata o hábito de colecionar figurinhas, atividade tradicional em épocas de Copa, entre diferentes gerações, agora adaptada ao universo pet. A expectativa é que os tutores acompanhem a coleção, troquem figurinhas e compartilhem as imagens dos animais participantes.

Os clientes interessados ganham o álbum ao realizar compras de produtos Premier Pet (acima de três quilos). E a cada R$ 10,00 em produtos da marca, o cliente recebe uma figurinha. Os 50 primeiros clientes que completarem os álbuns irão ganhar 1 voucher de R$ 50,00 em produtos Premier.

Para ampliar a visibilidade dos cães e suas características, a loja está compartilhando as informações e curiosidade em suas redes sociais.

O lançamento do Álbum de Figurinhas Copa Pet é uma das ações realizadas durante a Copa, na Agrosete. A loja está com um espaço exclusivo para a troca de figurinhas e também comprou 500 figurinhas para disponibilizar aos clientes interessados em fazer as trocas. A programação, criada para incentivar a interação e a diversão entre os fãs de futebol, contempla também outras campanhas promocionais, em parceria com marcas renomadas do segmento pet. Desta forma, ao adquirir produtos para os animais de estimação, o cliente poderá concorrer a diversos prêmios.

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