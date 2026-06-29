A torcida da região parece animada para o jogo de logo mais entre Brasil e Japão pelos 16 avos da Copa do Mundo da Fifa. Em duas enquetes do NM, 88% dizem acreditar que o escrete canarinho vai sair vitorioso.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão na tarde desta segunda-feira (29) pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, no Estádio de Houston, em Houston, nos Estados Unidos, às 14h (de Brasília). O duelo vale vaga nas oitavas da competição e reúne o líder do grupo C, o Brasil, e o segundo colocado do grupo F, o Japão.

TORCIDA, jogo duro ou fácil

Apesar de animados com a vitória, os torcedores prevêem jogo difícil logo mais. 50% acham que vai ser dura a batalha com os japoneses e 38% acreditam que o Brasil passa sem grandes dificuldades.

BRASIL NA COPA ATÉ AQUI- Na primeira fase, a Amarelinha teve uma estreia complicada diante do Marrocos e empatou por 1 a 1. Desde então, mostrou evolução coletiva para derrotar o Haiti por 3 a 0 e repetir o placar sobre a Escócia. Os sete pontos e os seis gols no saldo garantiram a primeira posição de sua chave pela 12ª edição consecutiva, desde o Mundial de 1982.

Entre os destaques ofensivos da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, estão Vini Jr. e Matheus Cunha, autores de quatro e três gols cada, respectivamente, e Bruno Guimarães, que deu três assistências.

“A equipe está concentrada, motivada e preparada para tudo que pode acontecer no jogo de amanhã. Podem ser muitas coisas, como prorrogação e pênaltis. Estamos trabalhando todos os aspectos”, projetou Ancelotti.

Carlo Ancelotti, Endrick, Léo Pereira, Danilo Santos e Neymar durante o último treino de preparação da Seleção para o duelo contra o Japão, pelos 16 avos de final da Copa, em HoustonCRÉDITOS: RAFAEL RIBEIRO/CBF

JAPÃO: 8ª COPA SEGUIDA

Os Samurais Azuis se classificaram invictos para o mata-mata. Estrearam com empate por 2 a 2 com a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 e empataram por 1 a 1 com a Suécia.

Os adversários asiáticos estão na disputa de sua oitava Copa. Desde que participaram da edição de 1998, na França, não ficaram de fora do torneio. Seu histórico na competição é de 28 jogos, oito vitórias, oito empates, 12 derrotas, 32 gols marcados e 36 sofridos.

Leia + sobre esportes