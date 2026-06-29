A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) se reuniu na quinta-feira (25) com a superintendente da Fusame (Fundação da Saúde de Americana), Lilian Godoi, para discutir a aplicação de uma verba federal de R$ 500 mil destinada ao município através de emenda do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), após solicitação da parlamentar.

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Durante o encontro, foram avaliadas as prioridades da rede pública e as possibilidades de aplicação dos recursos para ampliar o acesso da população a exames especializados. Entre as propostas discutidas está a realização de exames voltados ao diagnóstico de câncer gástrico e colorretal.

De acordo com os estudos apresentados, os recursos vão viabilizar o atendimento de aproximadamente 650 pacientes, totalizando cerca de 3.400 procedimentos e consultas relacionados à investigação e diagnóstico dessas doenças.

A vereadora destacou a importância de direcionar investimentos para ações que contribuam para a prevenção e o diagnóstico precoce.

Fala Jacira

“Estamos trabalhando para que esses recursos sejam aplicados da melhor forma possível, ampliando o acesso da população aos exames e fortalecendo a saúde pública de Americana. O diagnóstico precoce salva vidas e precisamos garantir que as pessoas tenham acesso rápido aos atendimentos necessários”, afirmou Jacira.

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