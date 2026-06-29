O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 201 vagas de emprego em diferentes áreas, incluindo as colocações da semana e um mutirão para empresa do segmento de logística. As oportunidades são voltadas a moradores do município com experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

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Além das 51 vagas disponíveis para a próxima semana, o PLT realiza nesta terça (30/06), um mutirão para preenchimento de outras 150 vagas para empresa do ramo de logística. Interessados devem comparecer ao Posto Local do Trabalho munidos de documentos, das 8h às 15h. O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

Confira as demais vagas:

AÇOUGUEIRO – Ensino médio completo. Experiência na área. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO – Com experiência na área. Salário a combinar, Convênio médico, odontológico, e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(1 vaga)

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência. Para pequenas manutenções. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Com ou sem experiência. Ambos os sexos. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(5 vagas)

ALMOXARIFE – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

ANALISTA ADMINISTRATIVA – Ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Experiência na área de contas a receber. Boa comunicação verbal e escrita. Residir em Americana ou Nova Odessa. Salário a combinar, assistência médica e odontológica, cartão-alimentação, convênio farmácia. De segunda a quinta, das 7h às 17h, e sexta, das 7 às 16h.(1 vaga)

ARMADOR – Experiência na função. Indispensável leitura e interpretação de projetos. Salário R$ 2.801,98, café da manhã, alimentação no local, seguro de vida.(1 vaga)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO – Experiência em rotina de PCP. Excel intermediário De segunda a sexta em horário comercial. Salário a combinar, prêmio assiduidade R$ 200,00, vale-alimentação.(1 vaga)

AUXILIAR DE ARMADOR – Com ou sem experiência. Salário R$ 2.302,75, café da manhã, alimentação no local, seguro de vida.(1 vaga)

AUXILIAR DE ESTOQUE – Ensino médio completo. Experiência na área ou função similar. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação e Cartão R$ 300,00.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental ou médio completo. Com ou sem experiência. Salário a combinar, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, refeição na empresa, vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência na área. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

BALCONISTA DE PADARIA – Ensino fundamental completo. Desejável experiência na área. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição.(1 vaga)

CAIXA – Ensino médio completo. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(2 vagas)

CAPTADOR DE IMÓVEIS – Com experiência na área. Salário fixo + comissão.(1 vaga)

CONSULTOR DE RETENÇÃO – Ensino médio completo. Conhecimento em informática básica. Disponibilidade de horário. Salário compatível, vale-refeição, vale-transporte, PLR, Totalpass, convênio médico, odontológico e farmácia, telemedicina, desconto em planos Desktop, programa de desenvolvimento, trilha de carreira.(10 vagas)

CORRETOR(A) – Com CRECI ativo. Para trabalhar em imobiliária de Nova Odessa.(1 vaga)

COZINHEIRA(O) – Ensino fundamental completo. Desejável experiência na função. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição.(1 vaga)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira.(1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira.(1 vaga)

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO – Cursando o 3º semestre em Administração. 6 horas diárias.(1 vaga)

ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO – Acima de 16 anos. Residir em Nova Odessa ou região.(1 vaga)

FISCAL DE LOJA – Ensino fundamental completo. Experiência na área. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência. Para realizar montagens, instalações e reparos das máquinas. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida, cesta básica.(1 vaga)

MEIO OFICIAL DE COZINHA (PCD) – Não é necessário experiência. Disponibilidade para escala 5×2, de segunda a sexta, das 7h às 16h48. Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e alimentação no local.(1 vaga)

MOTORISTA CARRETEIRO – Ensino fundamental. CNH E. Experiência comprovada em carteira. Disponibilidade para viagens longas e flexibilidade de horário. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou Hortolândia. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, vale-refeição R$ 34,12 por dia e cesta básica.(1 vaga)

OPERADOR DE LOJA – Ensino médio completo. Disponibilidade de horário. Desejável experiência na área ou função similar. Residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, vale-refeição R$ 47,37 por dia, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, vale-transporte.(1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência na área.(3 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental completo. Para realizar embalagens de cortes bovinos e suínos em máquinas seladoras. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, das 7h às 17h. Salário R$ 2.351,01, vale-alimentação, convênio médico e odontológico. Totalpass, fretado, apoio psicológico.(2 vagas)

ORÇAMENTISTA – Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

REPOSITOR DE HORTIFRUTI – Ensino fundamental completo. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS – Vaga masculina. De segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Salário R$ 2.800,00 + benefícios.(1 vaga)

SOLDADOR INDUSTRIAL – Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

TECELÃO – Com experiência. Para tear jato de água. Salário a combinar.(1 vaga)

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