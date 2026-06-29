O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 201 vagas de emprego em diferentes áreas, incluindo as colocações da semana e um mutirão para empresa do segmento de logística. As oportunidades são voltadas a moradores do município com experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

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Além das 51 vagas disponíveis para a próxima semana, o PLT realiza nesta terça (30/06), um mutirão para preenchimento de outras 150 vagas para empresa do ramo de logística. Interessados devem comparecer ao Posto Local do Trabalho munidos de documentos, das 8h às 15h. O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade.

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Confira as demais vagas:  

AÇOUGUEIRO  Ensino médio completo. Experiência na área. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO  Com experiência na área. Salário a combinar, Convênio médico, odontológico, e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(1 vaga)

AJUDANTE DE MECÂNICO  Com experiência. Para pequenas manutenções. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO  Com ou sem experiência. Ambos os sexos. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida e cesta básica.(5 vagas)

ALMOXARIFE  Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

ANALISTA ADMINISTRATIVA  Ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Experiência na área de contas a receber. Boa comunicação verbal e escrita. Residir em Americana ou Nova Odessa. Salário a combinar, assistência médica e odontológica, cartão-alimentação, convênio farmácia. De segunda a quinta, das 7h às 17h, e sexta, das 7 às 16h.(1 vaga)

ARMADOR  Experiência na função. Indispensável leitura e interpretação de projetos. Salário R$ 2.801,98, café da manhã, alimentação no local, seguro de vida.(1 vaga)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO  Experiência em rotina de PCP. Excel intermediário De segunda a sexta em horário comercial. Salário a combinar, prêmio assiduidade R$ 200,00, vale-alimentação.(1 vaga)

AUXILIAR DE ARMADOR  Com ou sem experiência. Salário R$ 2.302,75, café da manhã, alimentação no local, seguro de vida.(1 vaga)

AUXILIAR DE ESTOQUE  Ensino médio completo. Experiência na área ou função similar. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, vale-alimentação e Cartão R$ 300,00.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  Ensino fundamental ou médio completo. Com ou sem experiência. Salário a combinar, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, refeição na empresa, vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA  Com experiência na área. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

BALCONISTA DE PADARIA  Ensino fundamental completo. Desejável experiência na área. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição.(1 vaga)

CAIXA  Ensino médio completo. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(2 vagas)

CAPTADOR DE IMÓVEIS  Com experiência na área. Salário fixo + comissão.(1 vaga)

CONSULTOR DE RETENÇÃO  Ensino médio completo. Conhecimento em informática básica. Disponibilidade de horário. Salário compatível, vale-refeição, vale-transporte, PLR, Totalpass, convênio médico, odontológico e farmácia, telemedicina, desconto em planos Desktop, programa de desenvolvimento, trilha de carreira.(10 vagas)

CORRETOR(A)  Com CRECI ativo. Para trabalhar em imobiliária de Nova Odessa.(1 vaga)

COZINHEIRA(O)  Ensino fundamental completo. Desejável experiência na função. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição.(1 vaga)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE  Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira.(1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR  Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás, plano de carreira.(1 vaga)

ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO  Cursando o 3º semestre em Administração. 6 horas diárias.(1 vaga)

ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO  Acima de 16 anos. Residir em Nova Odessa ou região.(1 vaga)

FISCAL DE LOJA  Ensino fundamental completo. Experiência na área. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO  Com experiência. Para realizar montagens, instalações e reparos das máquinas. Salário a combinar, convênio médico, odontológico e farmácia, fretado, refeição no local, seguro de vida, cesta básica.(1 vaga)

MEIO OFICIAL DE COZINHA (PCD)  Não é necessário experiência. Disponibilidade para escala 5×2, de segunda a sexta, das 7h às 16h48. Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e alimentação no local.(1 vaga)

MOTORISTA CARRETEIRO  Ensino fundamental. CNH E. Experiência comprovada em carteira. Disponibilidade para viagens longas e flexibilidade de horário. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou Hortolândia. Horário 5×2. Salário a combinar, vale-transporte, vale-refeição R$ 34,12 por dia e cesta básica.(1 vaga)

OPERADOR DE LOJA  Ensino médio completo. Disponibilidade de horário. Desejável experiência na área ou função similar. Residir em Americana, Santa Bárbara D’Oeste ou Nova Odessa. Salário a combinar, vale-refeição R$ 47,37 por dia, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, vale-transporte.(1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA  Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência na área.(3 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO  Ensino fundamental completo. Para realizar embalagens de cortes bovinos e suínos em máquinas seladoras. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, das 7h às 17h. Salário R$ 2.351,01, vale-alimentação, convênio médico e odontológico. Totalpass, fretado, apoio psicológico.(2 vagas)

ORÇAMENTISTA  Experiência e formação compatível. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

REPOSITOR DE HORTIFRUTI  Ensino fundamental completo. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. Salário a combinar, vale-transporte, seguro de vida, café da manhã ou da tarde no local, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão convênio e cesta de Natal.(1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS  Vaga masculina. De segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Salário R$ 2.800,00 + benefícios.(1 vaga)

SOLDADOR INDUSTRIAL  Experiência e formação compatível. Disponibilidade apara viagens. Residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar, vale-refeição, convênio médico, odontológico e farmácia, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.(1 vaga)

TECELÃO  Com experiência. Para tear jato de água. Salário a combinar.(1 vaga)

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