Morreu este domingo o empresário Odilio Parazzi, dono do Guaraná Esportivo, maior empresa de refrigerantes da região. Odílio faleceu por volta das 14h.

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O velório será realizado nesta segunda-feira (29), a partir das 9h, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento está marcado para as 12h, com saída para o crematório.

Ao longo de décadas, ajudou a consolidar a empresa, conhecida por gerações de moradores e presente na memória afetiva da cidade. Ele deixa a esposa, Amélia Maria Forner Parazzi, os filhos Darli Aparecida, Waldemar Fernando, Wagner Odílio e Clausner. O filho Varlei Renato é falecido.