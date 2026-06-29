Morreu este domingo o empresário Odilio Parazzi, dono do Guaraná Esportivo, maior empresa de refrigerantes da região. Odílio faleceu por volta das 14h.
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O velório será realizado nesta segunda-feira (29), a partir das 9h, no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento está marcado para as 12h, com saída para o crematório.
Ao longo de décadas, ajudou a consolidar a empresa, conhecida por gerações de moradores e presente na memória afetiva da cidade. Ele deixa a esposa, Amélia Maria Forner Parazzi, os filhos Darli Aparecida, Waldemar Fernando, Wagner Odílio e Clausner. O filho Varlei Renato é falecido.
Nota da familia sobre a morte de Odílio Parazzi
Hoje nos despedimos de uma pessoa fundamental em nossa história.
É com grande tristeza que comunicamos o falecimento de Odílio Parazzi.
Mais do que um empresário, foi um exemplo de trabalho, honestidade, dedicação e respeito às pessoas. Sua contribuição foi decisiva para a construção da empresa que somos hoje.
Agradecemos por tudo o que nos ensinou e pelo legado que deixa para colaboradores, clientes, fornecedores e familiares.
Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil.
Descanse em paz.
Irmãos Parazzi Ltda
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