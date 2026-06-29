No Mês do Orgulho, a Arcos Dorados, empresa responsável pela operação do Mc Donald’s no Brasil e em outros 20 países da América Latina e Caribe, reforça seu compromisso com a promoção de ambientes seguros, respeitosos e inclusivos. Atualmente, 21% dos colaboradores da companhia no Brasil se declaram LGBTI+.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o Pride Report 2025, da Ipsos, aponta que 14% da população brasileira é LGBTI+, estando entre os países com maior representatividade da comunidade LGBTI+ no mundo. Na Arcos Dorados, esse cenário se reflete na composição dos times e também da liderança, onde 19% dos cargos são ocupados por profissionais da comunidade.

Com mais de 70 mil colaboradores em todo o país, a companhia investe continuamente em iniciativas voltadas à valorização da diversidade, ao fortalecimento do senso de pertencimento e à criação de oportunidades de desenvolvimento para todas as pessoas. O compromisso faz parte da estratégia de gestão de pessoas da empresa e se traduz em ações permanentes que buscam garantir que cada colaborador possa construir sua trajetória profissional em um ambiente de respeito, acolhimento e desenvolvimento.

“Sabemos que ainda existem desafios importantes para a população LGBTI+ no mercado de trabalho. Por isso, seguimos investindo em iniciativas que promovam respeito, acolhimento e oportunidades em prática cotidiana, vivendo uma cultura em que todas as pessoas possam crescer profissionalmente sem precisar esconder quem são”, afirma Leandro Corrêa, Gerente de Pessoas & Cultura da Arcos Dorados.

O compromisso da companhia se materializa por meio de iniciativas permanentes voltadas à promoção da diversidade e da inclusão. Entre elas estão o Comitê de Diversidade e Inclusão e a Rede Orgulho Arcos, que reúnem colaboradores de diferentes áreas, diferentes identidades de gênero e orientação afetivo-sexual para promover diálogos, escuta ativa e ações de conscientização.

Outras iniciativas incluem a adoção do nome social em documentos internos, orientação jurídica para retificação da documentação quando é uma opção, a extensão de benefícios a cônjuges do mesmo gênero designado, uniforme sem marcação de gênero, além da Política de Lugar Seguro, respeitoso e Inclusivo, e treinamentos diversos mecanismos que reforçam o compromisso da companhia com a prevenção e o combate a qualquer forma de discriminação ou desrespeito.

Além de promover ações voltadas à conscientização e ao acolhimento, a Arcos Dorados busca ampliar oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional para pessoas LGBTI+.

Histórias que inspiram no Mc Donalds

Como parte das ações do Mês do Orgulho, a companhia também dá visibilidade às histórias de colaboradores que encontraram no ambiente de trabalho um espaço de acolhimento, desenvolvimento e pertencimento.

Para Danilo Ferreira Mateus, de 29 anos, o Mês do Orgulho vai muito além de um símbolo de resistência: é a reafirmação do direito de amar, construir relações e desenvolver carreiras com respeito, segurança e dignidade. Ele conta que se reconheceu como homem gay aos 17 anos e, após enfrentar desafios iniciais no processo de aceitação familiar, conseguiu construir uma relação de acolhimento em casa por meio do diálogo, mostrando que sua orientação não alterava sua essência e seus sonhos. Essa busca por respeito e espaço para crescer encontrou um porto seguro em uma unidade de Ribeirão Preto (SP), onde constrói uma sólida história de 10 anos de McDonald’s.

Sendo hoje Assistente de Trade Marketing, Danilo afirma que ser um homem gay nunca foi um obstáculo para sua evolução na companhia. Mesmo sendo reservado, encontrou na empresa um ambiente de respeito que transformou sua saúde mental e produtividade, provando que a verdadeira inclusão faz a diferença na forma como o profissional se sente parte do time.

Com uma carreira estável e em ascensão em uma multinacional, Danilo celebra conquistas que ultrapassam as barreiras do restaurante, como a compra de seu próprio apartamento e sua independência. “A empresa acolhe, respeita e valoriza as pessoas como elas são, em sua totalidade”.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe.

A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários. A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera, com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro.

Leia Mais notícias do Brasil