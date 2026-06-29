O vereador Juninho Jr Dias (PSD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2027.

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A LDO é responsável por estabelecer as prioridades e metas da administração municipal para o próximo ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e observando os limites e exigências previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dentre as emendas protocoladas pelo parlamentar, estão pedidos para recapeamento asfáltico vias de diversos bairros, incluindo a Avenida Antônio Centurione Boer, Avenida Comendador Thomaz, Avenida Suzimara de Lurdes Bazanelli, Avenida Vitalino e Avenida Afonso Arinos, no trecho de cruzamento com a Avenida Antônio Conselheiro, até o cruzamento com a Avenida Vitalino.

Nas áreas de lazer, cultura, esporte e zeladoria urbana, o parlamentar propõe a revitalização na área esportiva do Jardim Brasil; na Praça da Fraternidade; na Praça de Esportes Alfredo Espinola de Melo Júnior; na Praça Reinaldo Alonso; no Bosque das Nascentes; a construção de calçamento no entorno da área de lazer do Jardim Brasil na Rua Antônio Zacarias; na Rua Men de Sá; na Av. Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher e a construção de viaduto ligando o bairro Chácara Letônia, região da Praia Azul e Praia dos Namorados com o bairro Jardim Bertoni.

O conjunto de propostas também contempla investimentos em melhorias na iluminação pública na Praça Pedro Dainese, na Rua Ângelo Olivieri, Vila Dainese; a instalação de brinquedos na Praça Reinaldo Alonso na Rua Amadeu Amaral e na Praça Dirceu Cunha na Rua Joaquim Duarte

Jr Dias e o planejamento da cidade

“A LDO é um dos instrumentos mais importantes para o planejamento da cidade. Nosso objetivo com essas emendas é contribuir para que Americana continue avançando de forma equilibrada, garantindo que todas as regiões sejam lembradas e que as principais demandas da população estejam contempladas no planejamento dos próximos anos”, afirmou o vereador.

As emendas foram aprovadas pelos vereadores em primeira discussão durante a sessão extraordinária de quinta-feira (25).

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