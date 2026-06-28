O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 135 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Na próxima segunda (29), excepcionalmente, o atendimento ao público será realizado das 9h às 11h30, devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3

Ajudante de Obras – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Auxiliar Logístico – Sem Experiência 20

Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 1

Chapeiro de Lanchonete – Sem Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 1

Cozinheiro – Sem Experiência 2

Cozinheiro de Lanchonete – Sem Experiência 2

Desenhista Projetista Mecânico – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Eletricista de Instalações e Veículos Automotores (Diesel) – Com Experiência 1

Encarregado de Obras e Instalações – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 4

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Motorista (Categoria C) – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 4

Operador de Caixa – Sem Experiência 5

Operador de Conicaleira – Sem Experiência 2

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

Operador de Vendas (E-commerce) – Sem Experiência 6

Porteiro – Sem Experiência 2

Tecelão (Tear Automático) – Com Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção 2

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