O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou uma ação ambiental de recuperação de nascente em conjunto com os alunos da Escola Estadual Professora Benedicta Aranha de Oliveira (BAOL), situada no bairro 31 de Março.

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A iniciativa faz parte do Projeto “Nascentes: Água para o Futuro”, uma parceria entre o DAE, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Pastoral da Ecologia Integral – Guardiões das Nascentes.

A atividade contou com a participação de 58 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II. A educação ambiental incluiu uma palestra de conscientização para os jovens e plantio de 142 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no entorno da nascente, localizada ao lado da escola. Na ocasião, os alunos receberam orientações para se tornarem os novos guardiões da nascente protegida.

Para garantir o sucesso da restauração ecológica, o local passou por um preparo prévio. As equipes do DAE realizaram a roçagem e a limpeza da área, além da extração de plantas exóticas e invasoras, como leucenas e bananeiras, que prejudicam o desenvolvimento da vegetação nativa e o fluxo hídrico.

Mais ações do DAE no 2o semestre

Para o segundo semestre, novas ações semelhantes em outras escolas do município que também possuem nascentes em suas proximidades estão no cronograma dos trabalhos.

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