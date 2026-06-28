Receitas quase prontas- Com o início do inverno, a vontade de comer pratos quentes aumenta entre os brasileiros. Segundo pesquisa do Procon-SP em 2025¹, 7 em cada 10 consumidores mudam ativamente seus hábitos no frio, priorizando alimentos típicos como sopas, cremes e chás. Esse cenário mostra como receitas bem encorpadas e aquecidas ganham espaço na rotina das pessoas, trazendo praticidade e funcionando como uma pausa saborosa para quebrar o clima gelado.

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Para transformar os dias frios em oportunidades perfeitas de conforto em casa, Sadia, marca de alimentos preferida dos brasileiros²; Perdigão, marca de alimentos mais escolhida pelos lares do Brasil³; e Claybom, a primeira margarina do país, separaram receitas exclusivas de caldos que despertam a memória afetiva e trazem aconchego para a rotina. As sugestões combinam sabor e praticidade na medida certa, sendo ideais para serem servidas bem quentinhas e compartilhadas em canecas ou tigelas no sofá.

E para os que desejam complementar o menu, também é possível encontrar opções de receitas personalizadas por meio dos chatbots das marcas. Basta acessar Sadi.a (11 2873-5060) ou Whatsapp da Perdigão (11 91774-1570).

Confira os preparos:

Caldo de Abóbora com Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa

Tempo de preparo: 100min

Rendimento: 08 porções

Ingredientes:

500g Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa sem pele

sem pele 1 abóbora moranga inteira

1,3kg de abóbora moranga em cubos

4 xíc. de chá de água

1 cubo de caldo de legumes

1 caixa de creme de leite (200g)

1 col. de sobremesa de amido de milho

4 col. de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados sem pele e sem semente

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha picada para decorar

Modo de Preparo:

Corte uma tampa da abóbora e retire as sementes com ajuda de uma colher. Passe azeite e sal dentro da abóbora e embrulhe-a em papel-alumínio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até ficar al dente. Retire e reserve. Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Junte a Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa sem pele, apenas a carne moída, e refogue até secar toda a água. Retire a Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa da panela e reserve. Na mesma panela da linguiça, coloque a abóbora em cubos, a água e o caldo de legumes e leve ao fogo médio e cozinhe até amaciar. Desligue, deixe amornar e transfira para o liquidificador com a água do cozimento, junte o creme de leite e o amido de milho e bata até ficar homogêneo. Reserve. Aqueça uma panela com um fio de azeite e volte com a Linguiça de Pernil Perdigão Na Brasa para o fogo. Adicione o tomate, o extrato, o cheiro-verde e refogue por 3 minutos. Junte o creme de abóbora, tempere com sal e pimenta e cozinhe por 5 minutos depois de ferver. Transfira para dentro da abóbora reservada, decore com a cebolinha e sirva.

Sopa de Tomate Assado com Queijo Quente

Tempo de preparo: 50min

Rendimento: 04 porções

Ingredientes:

Sopa:

6 tomates maduros cortados ao meio, com pele e sementes (cerca de 1kg)

1 cebola média sem casca, cortada em 4 gomos (180g)

2 dentes de alho com a casca (6g)

1 ramo de manjericão fresco

500ml de caldo de legumes

3 colheres (sopa) de Claybom Cremosa Com Sal (30g)

(30g) 1 colher (sopa) de creme de leite para decorar (15ml)

Folhas de manjericão fresco para decorar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo quente:

4 colheres (chá) de Claybom Cremosa Com Sal

8 fatias de pão de forma

8 fatias de muçarela

Modo de preparo:

Sopa:

Em uma assadeira, disponha os tomates, os gomos de cebola e o alho com a casca. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e leve ao forno a 200°C por 25 minutos, até que os legumes estejam levemente tostados. Retire os legumes assados do forno, remova a casca dos dentes de alho e coloque tudo no copo do liquidificador. Acrescente o ramo do manjericão e o caldo de legumes, que não precisa estar quente, e bata até obter um creme liso. Leve a sopa à panela, adicione Claybom Cremosa Com Sal, e cozinhe por 15 minutos, apenas até a sopa estar quente.

Queijo quente:

Enquanto a sopa esquenta, prepare os sanduíches de queijo quente: espalhe a Claybom Cremosa Com Sal em um dos lados de todas as fatias de pão. Recheie os pães com 2 fatias de muçarela e leve à frigideira quente dos dois lados, até que ambos estejam dourados.

Finalização:

Despeje a sopa nos potes e decore com o creme de leite e as folhas de manjericão. Sirva a sopa acompanhada do sanduíche, ainda quente.

Caldo de Couve-flor com Crocante de Linguiça Calabresa Sadia

Tempo de preparo: 35min

Rendimento: 04 porções

Ingredientes:

1 pacote de linguiça tipo calabresa Sadia

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de manteiga

1 alho-poró picado

2 dentes de alho picado

1 couve-flor média picada

1 xícara de água

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada a gosto

Modo de Preparo receita

Retire a película das linguiças calabresas Sadia e corte em cubos pequenos. Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto. Quando aquecer, coloque as linguiças calabresas picadas e deixe grelhar por 5 minutos ou até que estejam douradas. Coloque em um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a manteiga e deixe derreter. Em seguida coloque o alho-poró, o alho e refogue por 3 minutos ou até que comece a dourar. Adicione a couve-flor, a água, o creme de leite, e tempere com sal, pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos ou até que a couve-flor esteja cozida. Bata toda a mistura no liquidificador até que esteja lisa e homogênea. Coloque em um recipiente que for servir e finalize com os cubos de linguiça tipo calabresa e a salsinha picada. Sirva em seguida!

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