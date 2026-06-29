Vereador pelo PL de Americana fiscaliza realização de melhoria asfáltica junto de secretário de Obras

Nesta sexta-feira (26), o vereador Marcos Caetano (PL) esteve no bairro Parque das Nações para acompanhar e fiscalizar o andamento das obras de recapeamento asfáltico. A vistoria foi realizada ao lado do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano de Camargo Neves.

A execução dos serviços atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região, que vinham cobrando melhorias na pavimentação das vias. Em resposta às demandas da comunidade, o vereador protocolou indicações na Câmara Municipal, solicitando à Prefeitura a realização do recapeamento asfáltico e outras intervenções de infraestrutura em vários bairros do município.

Durante a visita, Marcos Caetano verificou a qualidade dos serviços e destacou a importância de acompanhar de perto a execução das obras para garantir que o investimento público resulte em melhorias efetivas para a população.

As obras serão executadas com recursos próprios da Prefeitura, em um investimento de R$ 74 milhões, que contemplará diversas ruas e avenidas em diferentes bairros do município. O objetivo é melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e proporcionar mais conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

“O papel do vereador não termina quando a indicação é apresentada. É fundamental fiscalizar, acompanhar a execução das obras e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, trazendo resultados concretos para a população”.