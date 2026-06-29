Um cachorrinho foi abandonado no shopping Vila Multimall, Vic Center, em Santa Bárbara d’Oeste. Protetores entraram em contato para pedir ajuda.
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Abaixo mensagem de ajuda ao cachorrinho
URGENTE!!! SBO
Esse coitadinho está no subsolo do Vila Multimall, Vic Center, em SANTA BÁRBARA.
Já avisaram que não o querem lá e logo vão por pra fora.
Alguém pode, por misericórdia, acolher? É bem bonzinho.
Pets com deficiência os últimos na fila de adoção no país- 30 milhões de animais nas ruas
Rita é uma senhorinha curiosa de 12 anos que anda pela casa cheirando tudo e enchendo de vida o lar da costureira Maria Margarete da Silva, moradora de Mariporã (SP). Ela é cega, e dentro da residência usa o olfato para se orientar. Muito mimada pela tutora, a cachorra finalmente encontrou segurança e o amor que todo animal merece. Uma história que poderia ter tido um final trágico, se não fosse a disposição de Margarete para cuidar de um cão com deficiência.
A cadela nasceu saudável, mas ficou cega após ser agredida pela antiga tutora, que abandonou em seguida. Margarete não apenas resgatou, mas deu a Rita um lugar de destaque na família e, principalmente, no coração da costureira: “A Rita apareceu em um momento em que eu estava passando por uma grande dificuldade. Eu ajudei, mas ela me ajudou muito mais, me deu apoio, amor. Eu amo essa cachorra”, conta emocionada a tutora.
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