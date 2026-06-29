Ocorrências do 48º BPM/I resultaram em prisões por tráfico de drogas, cumprimento de mandados judiciais e apreensão de cocaína e dinheiro

Na sequência de ações realizadas entre sexta-feira (26) e domingo (28), policiais militares do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) efetuaram prisões por tráfico de drogas, capturaram procurados da Justiça e atenderam uma ocorrência envolvendo associação para o tráfico e corrupção de menor em Sumaré e Hortolândia.

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A primeira ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (26), quando equipes patrulhavam a região do bairro Portal Bordon, em Sumaré. Três pessoas, de 17, 20 e 23 anos, foram abordadas nas proximidades de uma escola municipal, no bairro Rosa e Silva.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, os policiais localizaram escondidos no interior de um poste de energia elétrica 46 gramas de cocaína acondicionadas em pinos plásticos e papelotes, além de R$ 40 em dinheiro.

Os envolvidos foram levados à unidade policial, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Ao final dos procedimentos, apenas o homem de 23 anos permaneceu preso, enquanto os outros dois foram liberados.

Ainda na sexta-feira, durante patrulhamento pelo Jardim Nova Europa, em Hortolândia, uma mulher de 36 anos foi presa após os policiais constatarem a existência de um mandado de prisão pelos crimes de falsificação de documento particular e uso de documento falso. Ela foi conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já na noite de domingo (28), um homem de 54 anos foi capturado no Jardim Amanda, também em Hortolândia. Durante patrulhamento, policiais realizaram a abordagem e verificaram que ele era evadido do sistema prisional, possuindo mandado de recaptura em aberto pelo crime de roubo. O procurado foi encaminhado à unidade policial e permaneceu preso.

Pouco depois, ainda no Jardim Amanda, outra equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos por tráfico de drogas. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem foram apreendidos 68 gramas de cocaína, acondicionados em dois invólucros plásticos, além de R$ 10 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

As ações fazem parte do trabalho de patrulhamento ostensivo desenvolvido pelo 48º BPM/I para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados judiciais na região de Sumaré e Hortolândia.

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